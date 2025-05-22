Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 06.19'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Girit Adası'nın yaklaşık 79 kilometre kuzeydoğusu olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'dan açıklama geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde saat 06.19’da meydana gelen depremin büyüklüğünü 6 derinliğini ise 17,7 kilometre olarak açıkladı. AFAD verilerine göre, sarsıntının Türkiye kıyılarına en yakın noktası Muğla’nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede bulunuyor.

Deprem, başta İzmir, Muğla, Aydın, Denizli ve Antalya olmak üzere Türkiye’nin batı ve güneybatısındaki birçok ilde hissedildi.

"5 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntılar yaşanabilir"

NTV yayınına katılan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin ardından 5 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntıların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Tüysüz, "Tsunamiler özellikle yüzeye yakın depremlerde daha fazla gelişiyorlar. Bu depremin tsunami oluşturması mümkün ama zayıf bir olasılık" dedi.

"Yeni bir risk yok"

Depreme ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sarsıntının Afrika levhasının Ege altına dalan diliminde oluştuğunu belirterek "Türkiye’de başka bir depremi tetiklemez" dedi. Ercan endişeye gerek olmadığını vurgulayarak bölgede M5’e varan artçıların görülebileceğini ifade etti.