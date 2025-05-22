Ege Denizi'ndeki deprem başka bir depremi tetikler mi? Ahmet Ercan'dan değerlendirme!

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında sabah saatlerinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"Yeni bir risk yok"

Depremin, Afrika levhasının Ege Bölgesi'nin altına doğru dalan kısmında meydana geldiğini vurgulayan Ercan, bu tür sarsıntıların bölgesel etkilerle sınırlı kaldığını ve Türkiye'de yeni bir depremi tetikleme riskinin bulunmadığını belirtti.

Ercan ayrıca açıklamasında büyüklüğü 5'e ulaşan artçıların görülebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Ercan, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"GİRİT'in kuzey doğusunda 25 km derinde, M6,1 büyüklüğünde olan deprem Teke Yarımadamızı sarsmıştır. Deprem Ege altına dalan Afrika diliminde olmuştur.M5'e varan artçıları görülecektir. Türkiye'de başka bir depremi tetiklemez."

Sarsıntı birçok ilde hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise sabah saat 06.19'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 6, derinliğini ise 17,7 kilometre olarak duyurdu. Depremin Türkiye kıyılarına en yakın noktasının Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede olduğu aktarıldı.

Sarsıntı, başta Muğla, İzmir, Aydın, Denizli ve Antalya olmak üzere birçok kentte hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadı.