Naci Görür'den Ege Denizi'nde olan depreme ilişkin açıklama!

Ege Denizi'nde sabah saatlerinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirme Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.

Görür, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, depremin Helen-Kıbrıs yayı boyunca ve Anadolu Levhasının altına dalan Afrika Levhası üzerinde oluştuğunu belirtti.

"Etkisi az bir deprem"

Görür, aynı zamanda depremin odak derinliğinin 73 km derinde olduğunu ve bu sebeple de etkilerinin az olacağını açıkladı.

Prof. Dr. Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Ege Denizi’nde, Girit’in kuzeyinde, Santorini Adası güneyinde 6,1 deprem oldu. Deprem Helen-Kıbrıs Yayı boyunca Anadolu Levhasının altına dalan Afrika Levhası üzerinde oldu. Onun için odak derinliği 73 km derinde, dolayısı ile etkisi az. Geçmiş olsun."

Bu sabah Ege Denizi’nde, Girit’in kuzeyinde, Santorini Adası güneyinde 6,1 deprem oldu. Deprem Helen-Kıbrıs Yayı boyunca Anadolu Levhasının altına dalan Afrika Levhası üzerinde oldu. Onun için odak derinliği 73 km derinde, dolayısı ile etkisi az. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/GFnR4t5iGP — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 22, 2025

Muğla, Aydın, İzmir, Antalya ve Denizli'de hissedildi

Deprem, sabah saatlerinde Girit Adası açıklarında meydana gelmiş, başta Muğla, Aydın, İzmir, Antalya ve Denizli olmak üzere Türkiye'nin batı ve güneybatısında hissedilmişti. AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 6, derinliği ise 17,7 kilometre olarak açıklanmıştı. Atina Jeodinamik Enstitüsü ise bu değeri 6,2 olarak duyurmuştu.