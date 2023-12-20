Ege'deki beş kent için Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da yarın yerel gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, yarın saat 03.00'ten itibaren Ege Denizi kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların etkili olması bekleniyor.

Yağış İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla geneli, Çanakkale'nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli, Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde çok kuvvetli görülecek.

Yağışların saat 21:00'e kadar devam edeceği tahmin ediliyor.