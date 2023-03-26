EGİAD Başkanı Yelkenbiçer’den Kemal Zorlu için taziye

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Geçmiş Dönem Danışma Kurulu Üyemiz ve üyelerimizden Sibel Zorlu’nun babası değerli büyüğümüz Kemal Zorlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Rahmetli Avni dedemin Futbol Federasyonundan mesai arkadaşı, babamın da iyi dostuydu. Ben de son yıllarda tanıma şansına sahip oldum, çok kıymetli bir büyüğümüzdü.

Türk futboluna, İzmir iş dünyasına katkıları tartışılmaz. Kendisi, İzmir sanayisinin öncülerindendi. Büyük Altaylı Kemal Zorlu, her platformda EGİAD’ın menfaati için gayret sarf eden bir büyüğümüzdü.

EGİAD’lılar Kemal abilerini asla unutmayacaklardır. Başımız sağ olsun, huzur içinde uyusun. Sabırlar dilerim.”