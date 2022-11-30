EKK’nın gündeminde, gıda arz güvenliği vardı

Toplantının ardından yapılan açıklama­da, son dönemdeki yurt dışı ve yurt içi ge­lişmeler ekseninde, Türkiye ekonomisine ilişkin mevcut görünüm ve beklentilerin ele alındığı ve bütçeye ilişkin değerlendirmele­rin yapıldığı aktarıldı.

Kamu maliyesi tarafında önümüzdeki dö­neme yönelik öngörülerin toplantıda tartı­şıldığı ifade edilen açıklamada, gıda arz gü­venliğine yönelik mevcut durumun görü­şüldüğü, bu kapsamda yapılan çalışmalar ve projeler üzerinde durulduğu belirtildi.

Toplantıda, tarım konusunda uluslara­rası alanda geliştirilebilecek işbirliği im­kanlarının da ele alındığı kaydedilen açık­lamada, daha önceki toplantılarda alınan kararların ilerleme durumlarının gözden geçirildiği ve atılması gereken ilave adım­lara ilişkin görüşlerin değerlendirildiği ifa­de edildi.