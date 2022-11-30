EKK’nın gündeminde, gıda arz güvenliği vardı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Toplantıda, Türkiye ekonomisine ilişkin mevcut görünüm ve beklentilerin yanı sıra gıda arz güvenliğine yönelik mevcut durum ele alındı.
Toplantının ardından yapılan açıklamada, son dönemdeki yurt dışı ve yurt içi gelişmeler ekseninde, Türkiye ekonomisine ilişkin mevcut görünüm ve beklentilerin ele alındığı ve bütçeye ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı aktarıldı.
Kamu maliyesi tarafında önümüzdeki döneme yönelik öngörülerin toplantıda tartışıldığı ifade edilen açıklamada, gıda arz güvenliğine yönelik mevcut durumun görüşüldüğü, bu kapsamda yapılan çalışmalar ve projeler üzerinde durulduğu belirtildi.
Toplantıda, tarım konusunda uluslararası alanda geliştirilebilecek işbirliği imkanlarının da ele alındığı kaydedilen açıklamada, daha önceki toplantılarda alınan kararların ilerleme durumlarının gözden geçirildiği ve atılması gereken ilave adımlara ilişkin görüşlerin değerlendirildiği ifade edildi.