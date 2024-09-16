Ekonomik köprü kurmak için Türk ve Hintli ‘gençler’ buluştu

Nurdoğan A. ERGÜN

Hızlı büyüme atağı ve 1.4 milyar kişiyi aşan nüfu­suyla dünyanın ‘gözde’ pazarı olmaya başlayan Hindis­tan, Türk iş insanlarının da rada­rında. Dünya ticaretinde önemli bir aktör ve küresel tedarik zincir­lerinde kritik bir role sahip olan ve 2050’ye kadar yılda yaklaşık 600 milyar dolar yatırım hedefi bulunan Hindistan’dan genç gi­rişimciler, Türkiye’ye geldi.

Tür­kiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), uluslararası iş birliği ve yatırım çalışmaları kapsamın­da düzenlenen Türkiye-Hindis­tan İş Geliştirme ve Ortaklık Zir­vesi’nde iki ülke genç iş insanları arasında yeni işbirlikleri ve yatı­rım ortamı masaya yatırıldı. Hin­distan’da 70 şehirde 7 binin üze­rinde üyeye sahip Genç Hintli­ler Derneği’nin (Young Indians - Yİ) Ulusal Başkanı Vishal Kumar Agarwalla başkanlığındaki 20 ki­şilik Hintli heyet TÜGİAD üyele­riyle bir araya geldi.

Hindistan’ın Türkiye için önemli bir pazar ola­cağını söyleyen TÜGİAD Başka­nı Gürkan Yıldırım, BT, kimya, ilaç, otomotiv gibi sektörlerde de işbirliği yapılabileceğini belirtti. “Dünya bir ailedir, biz de ailemizi ziyaret ettik” diyen Young Indians - Yİ Ulusal Başkanı Vishal Kumar Agarwalla da Türk firmaları için Hindistan’da yatırım fırsatlarını anlatırken, Türk vatandaşlarını da turist olarak çağırdı.

Tekstil, yazılım, ilaç sektörlerinde iş birliği

İki gün süren etkinlik kapsa­mında farklı sektörlerden 20 kişi­lik Hintli heyeti İstanbul’da ağır­ladıklarını söyleyen TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, “Hin­distan’dan gelen iş heyetinde ilaç, tekstil, gayrimenkul, tarım, sanayi ve yazılım gibi pek çok farklı sek­törden firma sahibi ve üst düzey yönetici yer alıyor. İki gün süren etkinlik kapsamında Türkiye ve Hindistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yöne­lik çalışmalar gerçekleştirdik.

Ayrıca B2B görüşmelerde üyele­rimiz yeni iş birlikleri için fırsat buldu” dedi. Daha önce Dubai ve İngiltere’ye yönelik düzenlenen ticaret heyetleri ile önemli kaza­nımlar elde ettiklerini kaydeden Yıldırım, “Türkiye ile Hindistan arasında bir gençlik köprüsü oluş­turmak için bir aradayız. Üretim, eczacılık, gayrimenkul, tarım, ye­nilenebilir enerji, fintech, maden­cilik ve danışmanlık başta olmak üzere 20’den fazla sektörü bünye­sinde barındıran Yİ, Hindistan’ın dört bir yanından 21-45 yaş arası genç girişimciler ve profesyonel­lerden oluşuyor” dedi.

Yıllık 600 milyar dolar yatırım hedefi

Gürkan Yıldırım, dünya ticare­tinde önemli bir aktör ve küresel tedarik zincirlerinde kritik bir ro­le sahip Hindistan ile kurulacak iş birliği köprüsünün her iki ülke­nin genç iş insanları için önemli potansiyel barındırdığını belirtti.

Yıldırım, “Ülkemiz ise coğrafi ko­numu sayesinde Avrupa ve Asya arasında bir köprü görevi görüyor ve bu stratejik konumuyla global ticaret ve diplomasi sahnesinde etkisini artırıyor. Modern liman­ları, gelişmiş ulaşım sistemleri ve geniş ticaret yolları ile Türki­ye, Hindistan ve Avrupa pazarla­rı arasında güçlü ekonomik bağ­lantılar kurma özelliğine sahip” dedi.

4 trilyon dolarlık GSYİH ile dünyanın en büyük beşinci eko­nomisine sahip Hindistan’da ha­ziran ayında yapılan seçimle gö­reve gelen yeni hükümetin önü­müzdeki 10 yılda her yıl yüzde 8 büyüme hedefi bulunuyor. Hin­distan, GSYİH’sini 2047 yılına kadar 19 trilyon dolara çıkarmak, düşük karbon emisyonlu ekono­miye geçiş kapsamında 2050 yı­lına kadar yılda yaklaşık 600 mil­yar dolar yatırım yapmak ve kişi başına geliri altı kat artırarak 12 bin doların üzerine çıkarmak gibi hedefleri bulunuyor.

“Hindistan’da yatırım için çok destek var”

Hindistan’ın 2028 yılında dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olmayı hedeflediğini vurgulayan Young Indians Ulusal Başkanı Vishal Kumar Agarwalla ise yeni iş bağlantıları kurmak ve iki ülke genç iş insanları arasındaki ekonomik sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek için Türkiye’ye geldiklerini söyledi. Agarwalla, “Young Indians olarak Hindistan’daki en geniş ticari yapı olan konfederasyonu temsil ediyoruz. Bizim için 3 önemli konu genç liderlik, ulusal yapılaşma ve eğitim” dedi.

Türkiye ve Hindistan arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydeden Agarwalla, “Bireysel olarak ilişkiler kurup geliştirmek ve iş ilişkilerimizi ve iş kültürümüzü bir araya getirmek için bulunuyoruz. Bu sayede iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artmasına katkı sağlayabiliriz” diye konuştu. Hindistan’ın üretim ve tüketim için büyük bir pazar olduğunu söyleyen Agarwalla, “Sadece maliyet açısından değil yetenekli çalışan açısından da Hindistan dünyanın en cazip üretim ülkesi. Yatırım için çok fazla destek var” dedi.

İyi niyet anlaşması imzalandı

B2B görüşmelerinde de yapıldığı zirvenin sonunda ise TÜGİAD ve Yİ arasında bir iyi niyet anlaşması imzalandı. TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, “İmzaladığımız iyi niyet anlaşması, uzun soluklu bir ticari ilişkinin başlangıcı. Bundan sonraki süreçte bunu geliştirmek, tamamen bizim yeteneğimize ve gösterdiğimiz performansa bağlı. Dolayısıyla bu anlaşmadan sonra Hindistan ile ticaret yapmak isteyen arkadaşlarımız, kendi iş kollarındaki muhataplarıyla birebir ilişki içerisinde olarak onların Hindistan’daki altyapısından faydalanacak. Aynı şekilde Türkiye’ye gelmek isteyen Hintli genç iş insanlarına da onların orada bize sağladıkları imkanları biz de kendilerine Türkiye’de sağlayacağız” dedi.