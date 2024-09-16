Ekonomik köprü kurmak için Türk ve Hintli ‘gençler’ buluştu
Dünyanın beşinci büyük ekonomisi Hindistan, yeni dönemde yeni işbirlikleri ve yatırım için dünya pazarına açılıyor. 2050 yılına kadar yılda yaklaşık 600 milyar dolar yatırım yapma hedefi bulunan ülkeden genç girişimciler, Türkiye’yi ziyaret ederek, TÜGİAD üyeleriyle bir araya geldi. İki ülke arasında iyi niyet anlaşması imzalandı.
Nurdoğan A. ERGÜN
Hızlı büyüme atağı ve 1.4 milyar kişiyi aşan nüfusuyla dünyanın ‘gözde’ pazarı olmaya başlayan Hindistan, Türk iş insanlarının da radarında. Dünya ticaretinde önemli bir aktör ve küresel tedarik zincirlerinde kritik bir role sahip olan ve 2050’ye kadar yılda yaklaşık 600 milyar dolar yatırım hedefi bulunan Hindistan’dan genç girişimciler, Türkiye’ye geldi.
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), uluslararası iş birliği ve yatırım çalışmaları kapsamında düzenlenen Türkiye-Hindistan İş Geliştirme ve Ortaklık Zirvesi’nde iki ülke genç iş insanları arasında yeni işbirlikleri ve yatırım ortamı masaya yatırıldı. Hindistan’da 70 şehirde 7 binin üzerinde üyeye sahip Genç Hintliler Derneği’nin (Young Indians - Yİ) Ulusal Başkanı Vishal Kumar Agarwalla başkanlığındaki 20 kişilik Hintli heyet TÜGİAD üyeleriyle bir araya geldi.
Hindistan’ın Türkiye için önemli bir pazar olacağını söyleyen TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, BT, kimya, ilaç, otomotiv gibi sektörlerde de işbirliği yapılabileceğini belirtti. “Dünya bir ailedir, biz de ailemizi ziyaret ettik” diyen Young Indians - Yİ Ulusal Başkanı Vishal Kumar Agarwalla da Türk firmaları için Hindistan’da yatırım fırsatlarını anlatırken, Türk vatandaşlarını da turist olarak çağırdı.
Tekstil, yazılım, ilaç sektörlerinde iş birliği
İki gün süren etkinlik kapsamında farklı sektörlerden 20 kişilik Hintli heyeti İstanbul’da ağırladıklarını söyleyen TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, “Hindistan’dan gelen iş heyetinde ilaç, tekstil, gayrimenkul, tarım, sanayi ve yazılım gibi pek çok farklı sektörden firma sahibi ve üst düzey yönetici yer alıyor. İki gün süren etkinlik kapsamında Türkiye ve Hindistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdik.
Ayrıca B2B görüşmelerde üyelerimiz yeni iş birlikleri için fırsat buldu” dedi. Daha önce Dubai ve İngiltere’ye yönelik düzenlenen ticaret heyetleri ile önemli kazanımlar elde ettiklerini kaydeden Yıldırım, “Türkiye ile Hindistan arasında bir gençlik köprüsü oluşturmak için bir aradayız. Üretim, eczacılık, gayrimenkul, tarım, yenilenebilir enerji, fintech, madencilik ve danışmanlık başta olmak üzere 20’den fazla sektörü bünyesinde barındıran Yİ, Hindistan’ın dört bir yanından 21-45 yaş arası genç girişimciler ve profesyonellerden oluşuyor” dedi.
Yıllık 600 milyar dolar yatırım hedefi
Gürkan Yıldırım, dünya ticaretinde önemli bir aktör ve küresel tedarik zincirlerinde kritik bir role sahip Hindistan ile kurulacak iş birliği köprüsünün her iki ülkenin genç iş insanları için önemli potansiyel barındırdığını belirtti.
Yıldırım, “Ülkemiz ise coğrafi konumu sayesinde Avrupa ve Asya arasında bir köprü görevi görüyor ve bu stratejik konumuyla global ticaret ve diplomasi sahnesinde etkisini artırıyor. Modern limanları, gelişmiş ulaşım sistemleri ve geniş ticaret yolları ile Türkiye, Hindistan ve Avrupa pazarları arasında güçlü ekonomik bağlantılar kurma özelliğine sahip” dedi.
4 trilyon dolarlık GSYİH ile dünyanın en büyük beşinci ekonomisine sahip Hindistan’da haziran ayında yapılan seçimle göreve gelen yeni hükümetin önümüzdeki 10 yılda her yıl yüzde 8 büyüme hedefi bulunuyor. Hindistan, GSYİH’sini 2047 yılına kadar 19 trilyon dolara çıkarmak, düşük karbon emisyonlu ekonomiye geçiş kapsamında 2050 yılına kadar yılda yaklaşık 600 milyar dolar yatırım yapmak ve kişi başına geliri altı kat artırarak 12 bin doların üzerine çıkarmak gibi hedefleri bulunuyor.
“Hindistan’da yatırım için çok destek var”
Hindistan’ın 2028 yılında dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olmayı hedeflediğini vurgulayan Young Indians Ulusal Başkanı Vishal Kumar Agarwalla ise yeni iş bağlantıları kurmak ve iki ülke genç iş insanları arasındaki ekonomik sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek için Türkiye’ye geldiklerini söyledi. Agarwalla, “Young Indians olarak Hindistan’daki en geniş ticari yapı olan konfederasyonu temsil ediyoruz. Bizim için 3 önemli konu genç liderlik, ulusal yapılaşma ve eğitim” dedi.
Türkiye ve Hindistan arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydeden Agarwalla, “Bireysel olarak ilişkiler kurup geliştirmek ve iş ilişkilerimizi ve iş kültürümüzü bir araya getirmek için bulunuyoruz. Bu sayede iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artmasına katkı sağlayabiliriz” diye konuştu. Hindistan’ın üretim ve tüketim için büyük bir pazar olduğunu söyleyen Agarwalla, “Sadece maliyet açısından değil yetenekli çalışan açısından da Hindistan dünyanın en cazip üretim ülkesi. Yatırım için çok fazla destek var” dedi.
İyi niyet anlaşması imzalandı
B2B görüşmelerinde de yapıldığı zirvenin sonunda ise TÜGİAD ve Yİ arasında bir iyi niyet anlaşması imzalandı. TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, “İmzaladığımız iyi niyet anlaşması, uzun soluklu bir ticari ilişkinin başlangıcı. Bundan sonraki süreçte bunu geliştirmek, tamamen bizim yeteneğimize ve gösterdiğimiz performansa bağlı. Dolayısıyla bu anlaşmadan sonra Hindistan ile ticaret yapmak isteyen arkadaşlarımız, kendi iş kollarındaki muhataplarıyla birebir ilişki içerisinde olarak onların Hindistan’daki altyapısından faydalanacak. Aynı şekilde Türkiye’ye gelmek isteyen Hintli genç iş insanlarına da onların orada bize sağladıkları imkanları biz de kendilerine Türkiye’de sağlayacağız” dedi.