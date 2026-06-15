EKPSS duyurusu geldi mi? EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?
Engelli memur adaylarının gözü ÖSYM'den gelecek duyuruda... Sınav sonucunu öğrenen vatandaşlar şimdi tercihlere odaklandı. Bilgiye ulaşmaya çalışanlar "EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak" sorusuna cevap arıyor.
EKPSS sürecini yakından takip eden binlerce aday şimdi tercih takvimine odaklanmış durumda... Sınav maratonunu geride bırakan adaylar aldıkları puana göre tercihte bulunacak. Heyecan her geçen gün artarken "EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak" sorusu peş peşe geliyor.
2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
15 Haziran 2026 Pazartesi ÖSYM'den 2026 EKPSS tercih tarihi paylaşımı gelmedi. Haziran ayı içerisinde duyuru yapılması bekleniyor.
Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.