EKPSS sınav yerleri ne zaman açılanıyor? Sınav giriş belgesi tarihi belli mi?
EKPSS sınavına artık sayılı haftalar kaldı. Sınav heyecanı her geçen gün artıyor. Sınav öncesi en önemli konu sınav giriş belgesi... On binler sıkça "EKPSS sınav yerleri ne zaman açılanıyor" diye soruyor.
2026 EKPSS hazırlıklarında son düzlüğe girilirken gözler sınav yerlerine çevrildi. Kamuda görev almayı hedefleyen adaylar, giriş belgelerinin yayımlanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Tarih bilgisine ulaşmak isteyenler "EKPSS sınav yerleri ne zaman açılanıyor" sorusuna cevap arıyor.
EKPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
EKPSS 2026 sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM sınav giriş belgelerini genellikle sınavdan 10 gün önce erişime açıyor. Bu sebeple gözler 9 Nisan'da olacak.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.