EKPSS tercih tarihi belli oldu mu? 2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

EKPSS tercihleri için engelli memur adayları bekleyişte... Nisan ayında açıklanan sonuçların ardından gözler tercih tarihlerine çevrilmişti. Hükümetten ve ÖSYM'den bir açıklama olup olmadığı sürekli kontrol edilirken "2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak" sorusu da hız kesmiyor.

EKPSS tercih tarihi belli oldu mu?

Hayır, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü yine bir duyuru geçilmedi. Gözler eylül ayına çevrildi fakat net bir tarih belirtmek şu an için imkansız.

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.