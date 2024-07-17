Ekrem İmamoğlu duyurdu: İş arayanlara ücretsiz toplu taşıma desteği başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iş arayanlara 3 ay boyunca ücretsiz toplu taşıma imkanı sunan uygulaması başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İş arayan vatandaşlara ücretsiz ulaşım uygulaması başladı. 3 ay süreyle günde 4 kullanım hakkına sahip olacaklar" dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş arayanlara İstanbul'da ulaşımın 3 ay süreyle ücretsiz olacağı uygulamaya başlandığını duyurdu. İşsiz vatandaşlar için İstanbulkart ile ücretsiz seyahat süresi ve kullanım hakkı belirlendi.
Uygulamayı sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu,"İş arayan vatandaşlara ücretsiz ulaşım uygulaması başladı. 3 ay süreyle günde 4 kullanım hakkına sahip olacaklar" ifadelerini kullandı.