Ekrem İmamoğlu duyurdu: İşsiz vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından iş arayanlara ulaşım kolaylığı sağlayacak desteği duyurdu. İmamoğlu, "İş arayan vatandaşlarımıza ulaşım ücretsiz oldu. İş ararken zorluk çekmesinler 3 ay süreyle günde 4 kullanım hakkı sağlanacak" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş arayanlara İstanbul'da ulaşımın artık ücretsiz olduğunu duyurdu. İşsiz vatandaşlar için İstanbulkart ile ücretsiz seyahat süresi ve kullanım hakkı belirlendi.
Sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, "İş arayan vatandaşlarımıza ulaşım ücretsiz oldu. İş ararken zorluk çekmesinler 3 ay süreyle günde 4 kullanım hakkı sağlanacak" dedi.
Bölgesel İstihdam Ofislerine başvurarak gereken şartları sağlayanlar İstanbulkart Mobil Uygulamasını kullanarak ücretsiz ulaşımdan faydalanabilecek.