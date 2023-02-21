Ekşi Sözlük, BTK kararıyla erişime kapatıldı

BTK'nin internet sitesinde yer alan kararda "21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" denildi.

Ekşi Sözlük'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız" ifadeleri kullanıldı.

Ekşi Sözlük yöneticisi Başak Purut ise Twitter hesabından, “Biraz önce @sozluk hakkında bir engelleme kararı olduğunu öğrendik, konuyu araştırıyoruz, bilgi edindikçe paylaşacağız” dedi.