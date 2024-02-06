Elazığ hibe ve desteklerle canlı kaldı

Elazığ TSO Başkanı İdris ALAN

Ancak yine bu depremle birlikte 13 bin 886 bina ve 27 bin 610 bağımsız bölüm ağır hasar görmüş ve zaman içerisinde yıkımları gerçekleştirilmişti.

24 Ocak depremi sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ eliyle rezerv alanlarında hızlı bir yapılaşmaya geçilmiş ve kısa süre içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmişti. 24 Ocak 2020 depremi sonrası bina stoku önemli oranda yenilenen ve güvenli hale gelen binalar sebebiyle 6 Şubat depremlerinden can kaybı yaşanmadı.

Gerek 24 Ocak 2020 Elazığ depremi, gerekse 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu bazı fabrikalarımızda hasarlar oluştu ve üretimlere ara verilmek zorunda kaldık. Ancak her iki deprem sonrası kısa süre içerisinde eksiklikler giderilerek üretime geçildi ve hayat normale döndü.

Hibe ve desteklerimizle ekonomiyi canlandırdık

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak da esnaflarımızın depremlerden kaynaklı mağduriyetlerini gidermeye yönelik hibelerimiz ve desteklerimiz, ekonomik hayatın canlanmasını sağladı.

Depremden kaynaklı sorunlarımızın en önemlisi, şehir merkezinde yıkımı gerçekleştirilen binaların hâlâ yapılamamış olması ve bu alanlarda faaliyet gösteren iş yerlerinin hâlâ açılamamış olmasıdır. Hükümetimizin yerinde dönüşüm projelerine destek kapsamında hak sahiplerine vereceği 750 bin TL hibe, 750 bin TL faizsiz kredi imkânlarının bu konuda büyük bir itici güç olacağına ve şehrimizin kısa sürede yeniden inşa edileceğine inanıyoruz.

Depremden sonra iş insanlarımıza ve esnaflarımıza yönelik vergi erteleme ve teşviklerin önemli bir bölümü yapıldı ve iş dünyası bundan oldukça memnun kaldı. Bu tür destek ve teşvikler, şehrin ekonomik hayatını canlandırmakla birlikte iş dünyasının umutlarını taze tutuyor ve önemli katkı sağlıyor.