Elazığ'da deprem... Prof. Dr. Okan Tüysüz fay hattını işaret etti: 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Elazığ'da saat 03.25'de yerin 13.83 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Bingöl, Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Batman illerinden de hissedildi. Depremin ardından olumsuz bir durum olmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüysüz, meydana gelen depremi artçı olarak değerlendirmenin mümkün olduğunu söyledi. "Bölgede en önemli ve tehlikeli olarak gördüğümüz Bingöl Yedisu fayı var" ifadelerini kullan Tüysüz, bölgeye 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısında bulundu.

Tüysüz şunları kaydetti:

"24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin etki alanı içindeki bir bölge. Artçı deprem olarak değerlendirmek mümkün. Bölge hem 2020 depremiyle hem de geçtiğimiz yıl yaşadığımız 6 Şubat depremiyle sıkışan ve gerilen bir bölge. 2020'de enerjisi boşaldığı için büyük bir deprem beklemediğimiz bir yöre.

Bölgede en önemli ve tehlikeli olarak gördüğümüz Bingöl Yedisu fayı var. Kuzey anadolu fayının 1700'lü yıllardan bu yana kırılmamış o yöredeki en önemli parçası. 7,2 büyüklüğünde bir deprem üretme olasılığı var. Ancak bu depremin onunla bir bağlantısı yok. Yedisu fayı Elazığ'ın biraz doğusundan Karlıova'ya doğru uzanan bir fay parçası. Bunun üzerinde bir deprem beklentimiz var. Onun dışında yöre riskli bir bölge. Çok sayıda fay parçası barındıran bir bölge. En fazla dikkat edilmesi gereken yörelerden bir tanesi."