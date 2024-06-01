Elektrik direğinde akıma kapılan mühendis öldü
Gaziantep’te bir elektrik direğine çıkarak çalışma yapan elektrik mühendisi akıma kapılarak yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan mühendis hayatını kaybetti.
Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Tahtani Mahallesi Karlık Sokakta meydana geldi. Mahalle içerisinde bulunan elektrik direğine çıkarak çalışma yapan elektrik mühendisi Hasan Meşe akıma kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Meşe’yi ağır yaralı olarak Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Hastaneye getirilen Meşe kurtarılamadı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.