Elektrikli metrobüs geliyor: İmamoğlu test sürüşüne katıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çevreci yüksek teknolojilerle donatılmış, 420 yolcu kapasiteli, yüzde 100 elektrikli metrobüsün test sürüşüne katıldı. İETT Edirnekapı Garajı'ndaki test sürüşü öncesi gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, aracın sunumunun ardından bir ayı aşkın süredir test sürüşlerinin gerçekleştirildiğini, yolculu ve yolcusuz testlerinin de sürdüğünü aktardı.

Metrobüs hattının verimliliğini ve konforu artırmak, yolcu yığılmasını da azaltmak istediklerini belirten İmamoğlu, "Metrobüs, Avcılar'dan Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan, önemli bir ulaşım aracımız. Milyonu aşan yolcuya sahip günlük kapasitesi var. Bu aracın bizi cezbeden tarafı, 400'ün üzerindeki yüksek sayıda yolcu kapasitesine sahip olması" ifadelerini kullandı.

İstanbul halkı için en doğru tercihi yapmak istediklerini dile getiren İmamoğlu, temel prensiplerinin sürdürülebilirlik ve dayanıklılık olduğunu belirtti.

"20 dakika şarjla ortalama 50 kilometre menzil yapılabiliyor"

İETT Genel Müdürü İrfan Demet de elektrikli metrobüs aracının, dizel metrobüslere göre yüzde 60 yakıt tasarrufu sağladığını, 100 bin kilometrede 2,5 milyon lira yakıt tasarrufu oluşturduğunu söyledi.

Bu yatırımla ayrıca 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçmeyi planladıklarını aktaran Demet, şunları kaydetti:

"Ayrıca elektrikli metrobüs sessiz çalışarak kentteki gürültü kirliliğinin de önüne geçecek. Çift yönlü sürüş imkanı tanıyan elektrikli metrobüs, 40 metre uzunluğunda ve 4 vagonlu. Yolcu taşıma kapasitesi, metrobüs filosundaki en uzun araçtan yüzde 50 daha fazla ve 420 kişi taşıma kapasitesine sahip. Test aracının menzili yaklaşık 80 kilometre. Modüler batarya yapısı sayesinde, daha uzun menzil için, daha fazla batarya eklenebiliyor. 800 kilovat güçte, 20 dakika şarjla ortalama 50 kilometre menzil yapılabiliyor."