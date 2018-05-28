Elitaş: Şimdi de dolar ve euroyla saldırıyorlar

28 Mayıs 2018

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş diğer siyasi partilerin seçim beyannamelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisinin kendi ilgisi ve konusu alanında bir seçim beyannamesi gerçekleştirdiğini anımsatan Elitaş, kendileriyle ittifak halinde olduklarını ve görüşlerine saygı duyduklarını söyledi.

"CHP AK Parti'yi taklit ediyor"

Cumhuriyet Halk Partisinin seçim beyannamesi ile kendilerini taklit etmeye çalıştığını belirten Elitaş, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişten bugüne kadar getirdiğimiz Türkiye ve bundan sonra gidecek Türkiye ile ilgili yaptığımız açıklamalar konusunda hamasetle, ayağı yere basmayan bir ekonomik vaat zincirini beraberinde getirmiş. Milliyetçi Hareket Partisinde ülke bekası gündeme getirilmiş. Asıl önemli mesele zaten 7 Ağustos'ta Yenikapı mitingiyle beraber ortaya çıkan milli birlik ve beka probleminin en iyi şekilde görüldüğü iki parti vardı. Biri AK Parti, biri Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. Türkiye üzerine kurgulanmaya çalışılan oyunları bozmak için bütün meseleleri bir tarafa bırakıp sadece Türkiye meselesini gündeme getiren iki siyasi partinin bugüne kadar yaptıkları eylemler devam ediyor."

Elitaş, bugün Cumhuriyet Halk Partisinin vaatlerine baktıkları zaman, AK Parti'nin 15 yıldan bugüne getirdiği Türkiye'deki imkanları dağıtarak ülkeyi sanki 15 yıl öncesinin yoksulu haline götürmek için har vurup harman savurmak, mirasyedi gibi bir davranış içinde olduğunu gördüklerini anlattı.

Mustafa Elitaş, "Bekara eş boşamak kolay' derler ya onlar da iktidar olamayacaklarını bildikleri için savurup duruyorlar. Aslında az bile söylüyorlar. Biraz daha yüksekten söyleyebilirler. Fındık fiyatlarını söylüyorlar, piyasanın belli miktar üstünde. Yani millet bunların hepsini değerlendiriyor. Kimin yapabileceğini, kimin sadece konuşup kimin icracı olduğunu çok iyi biliyor." dedi.

"Dolarla, euroyla saldırarak operasyon yapmaya çalışıyorlar"

Döviz kurundaki dalgalanmayı da değerlendiren Elitaş, "15 Temmuz'da hain darbe girişimiyle iktidarı deviremeyenler, Türkiye'yi parçalayamayanlar şimdi Türkiye'deki piyonlarıyla, yandaşlarıyla beraber dolarla, euroyla saldırarak bir operasyon yapmaya çalışıyorlar. İnşallah buna hiçbir zaman fırsat vermeyecek bu millet. Nasıl ki tankı durdurabildiyse, ecnebilerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve FETÖ örgütünün unsurlarını destekleyerek Türkiye'yi bölme, parçalama, yıkma operasyonları inşallah yerine gelmeyecek." diye konuştu.

Elitaş, AK Parti'nin miting yapmasına izin verilmeyen Almanya'da, HDP'nin miting yapmasına müsaade edilmesini de eleştirerek, bunun ahlaki olmadığını söyledi.

Yurt dışında yaşayan 5 milyona yakın Türk vatandaşı ve 3 milyona yakın seçmen olduğunu hatırlatan Elitaş, bunların belirli zamanlarda Türkiye ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini ve her yıl ülkedeki değişimi en iyi şekilde gördüklerini ve şahit olduklarını anlattı.

Anne ve babaların çocuklarının büyüdüklerinin farkına varmadığı gibi ülkede yaşayan insanların da Türkiye'deki değişimi değerlendirme imkanının tam olmadığına ve objektif değerlendiremediklerine değinen Elitaş, yurt dışında yaşayan Türklerin yılda bir veya iki yılda bir Türkiye'ye geldiklerinde hem köylerinde hem ilçelerinde hem de şehirlerindeki büyük değişimi gördükleri zaman hayranlıkla baktıklarını vurguladı.

"AK Partiye oy veren yurt dışı seçmenin oranı yüzde 65-70 civarında"

Mustafa Elitaş, yurt dışında yaşayan vatandaşların her seçimde AK Parti'ye yönelişlerinin daha fazla arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün yurt dışı seçmenlerde, AK Parti'ye oy verenlerin oranı yüzde 65-70 civarında. Bunu engelleyebilmek için az önce saydığım operasyonu, 15 Temmuz'un arkasında olan güçler şimdi 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı en az oyla seçtirmek, aslında niyetleri ikinci tura bırakıp tamamen saf dışı bırakmak gayreti içerisinde olduklarını herkes biliyor. Ahlaki olmayan çifte standardı, maalesef Türkiye'de terörle temayüz etmiş bir siyasi partinin uzantısının, HDP'lilerin, PKK'lıların yurt dışında miting yapmalarına fırsat vermek Türkiye'deki bölücü hareketlerine destek demektir. NATO üyesi ülkelerin, Avrupa Birliği'nde üyelik sürecinde olan ülkelerin bunu iyi değerlendirmeleri, iyi düşünmeleri gerekir. Bir avuç terör destekçisinin kendi ülkelerinde miting yapmalarına fırsat vermek demek 81 milyon Türk vatandaşını, Türkiye sevdalısı insanı karşısına almak demektir. Akıllarını başlarına toplamalarını tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA