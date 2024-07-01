Emekli, memur, asgari ücretlinin gözü maaş zammında: Kabine toplantısı ne zaman? Kabine bugün mü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine toplantısının tarihi merak ediliyor. Memur ve emekli maaş zammının belli olmasına sadece 2 gün kaldı. Kabine toplantısında yeni yargı paketinden emekli ve memur zamlarına kadar birçok konunun ele alınması bekleniyor. Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomideki son durum ele alınacak.

Kabine toplantısı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlene Kabine Toplantısı son olarak 4 Haziran günü gerçekleşmişti. Bir sonraki toplantının ise 2 Temmuz Salı günü gerçekleşmesi bekleniyor. Son Kabine toplantısında bayram tatili, yargıda düzenlemeler, enflasyonla mücadele gibi konulara değinilmişti.