Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi ufukta göründü: Tek seferlik ikrami geliyor

Temmuz ayındaki emekli zammı birçok kesim tarafından eleştirilmişti. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olurken, 29 Ekim'de ikramiye beklentisi doğmuştu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında, hükümetin emeklilerle ilgili yeni düzenleme hazırlığında olduğunu, emeklilerin tümünü kapsayacağının söylendiğini kaydetti.

"Emeklilerle ilgili düzenlemenin sadece en düşük emekli maaşı alanlarla ilgili olmayacağı, emeklilerin tümünü kapsayacağı söyleniyor" diye yazan Selvi, hem memur emeklilerinin hem de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin eşit şekilde yararlanacağını, seyyanen zam yapılacağını kaydetti.

Bunun için yasal düzenleme yapılacağını ifade eden Hürriyet yazarı şöyle devam etti: "Buradaki kritik soru şu, bu bir defalığına mı mahsus olacak yoksa ocak ayına kadar geçerli mi olacak? Kulağıma gelen bilgiler bir defaya mahsus olacağı yönünde. Bunu Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı nedeniyle, 'Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı ikramiyesi' olarak tanımlayanlar da var. Tekrar ifade ediyorum. Kulağıma gelen bir defaya mahsus olacağı yönünde ama bu tatmin edici olur mu emin değilim.

Emeklilerimiz zor durumda. Bir defalığına verilecek ikramiye emeklileri tatmin etmez. Çünkü hayat pahalılığı karşısında en çok onlar eziliyor. Bir defaya mahsus değil, yıl sonuna kadar yapılacak bir seyyanen zam onları rahatlatabilir."