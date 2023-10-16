Emeklilere 5 bin lira ikramiye bu hafta Meclis'te

TBMM takvimine göre Genel Kurul bu hafta çalışmalarına yarın başlayacak. Ayrıca bu hafta Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da Salı ve Çarşamba günleri gerçekleştirilecek.

TBMM'ye bu hafta 12. Kalkınma Planı ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi de sunulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yarın kalkınma planına ilişkin sunumunu Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapması planlanıyor.

Bütçeye ilişkin sunum ise Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 20 Ekim Cuma günü Yılmaz tarafından yapılacak.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile konutların turizm amaçlı kiralanması ve emeklilere 5,000 lira ödenmesine ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri gerçekleştirilecek.