Emeklilerin maaş günleri mi değişti? Bakanlıktan yalanlama geldi

Bazı haber sitelerinde "Emeklilerin maaş tarihleri değişti" başlıklı haberler yayınlandı. Bunun üzerine bakanlıktan açıklama geldi.

Açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurguladı.

Bakanlık şunları kaydetti: "Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecektir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."