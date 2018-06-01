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Emekliye maaş ödemesi başladı

Emekli Sandığına bağlı emekliler bugün maaşlarını aldı.

Emekliye maaş ödemesi başladı
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Ramazan Bayramı öncesi emeklilere maaş ödemesi başladı. Memur emeklileri için 1 Haziran'da başlayan maaş ödemesi 5 Haziran'a kadar devam edecek.

TRT Haber'de yer alan habere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de ödeme takvimi öne çekildi. SSK ve Bağ-Kurlular maaşlarını 11-12 ve 13 Haziran'da alacaklar.

Tahsis numarasının son rakamı 5,7,9 olanlar maaşlarını 11 Haziran'da, 1,3,8 olanlar 12 Haziran'da, 0,2,4,6 olanlar ise 13 Haziran'da maaşlarını alacak.
İşsizlik sigortası ödemeleri de bayram öncesinde yapılacak.

Bayram ikramiyesi 7-8 Haziran'da

Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine 7 Haziran'da, SSK emeklileri ise 8 Haziran'da bayram ikramiyesi ödemeleri yapılacak.

Bayram ikramiyesi kalıcı olacak. Her yıl Kurban ve Ramazan Bayramları öncesinde emekliler bayram ikramiyesi alacak.

Son dakika emekli maaşı

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