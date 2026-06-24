Emekliye seyyanen zam gelecek mi, ek zam yapılacak mı?

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Emekli ve memur temmuz ayında zam alacak. Uzmanlar tahminlerini belirtirken enflasyona ezilmek istemeyen milyonlar ek bir zam daha bekliyor. Temmuz ayı yaklaşırken yavaş yavaş yükselen soru "Emekliye seyyanen zam gelecek mi" oluyor.

Emekliye seyyanen zam gelecek mi?

Ekonomistler haziran ayı enflasyon rakamları ile birlikte emekliye yüzde 18, memurlara ise yüzde 14 zam bekliyor. Bu rakamlar TÜİK'in açıklayacağı haziran TÜFE rakamları sonrası netleşecek ve milyonların zam oranı belli olacak.

Fakat hükümetten henüz seyyanen zam ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Genel beklenti ise ekstra bir zam yapılmayacağı yönünde...