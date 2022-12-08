Emine Erdoğan'dan "Sıfır Atık Projesi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocukların sıfır atık bilincine varması ve Sıfır Atık Projesi'ni sahiplenmesinin önemine dikkati çekerek, "Geleceğimiz emin ellerde diye düşünüyorum." dedi.

Emine Erdoğan, himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Altındağ Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde kurulan ve Türkiye'nin ilk "sıfır atık okulu" olma özelliğini taşıyan "Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi"nin açılışını yaptı.

Merkeze gelişinde, Altındağ Belediyesi Güneşevler Anaokulu öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılanan Erdoğan, merkezin açılış kurdelesini kesti.

Merkezdeki atölye çalışmaları kapsamında atık karton ve kozalaklardan flamingo maketi yapan çocukları izleyen ve onlarla sohbet eden Emine Erdoğan, "Tebrik ediyorum çocuklar hepinizi, harika şeyler yapmışsınız." dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Merkez Sorumlusu Güneş İpek'ten bilgi alan Erdoğan, daha sonra merkezde atıklardan yapılan ürünlerin sergilendiği bölümü gezdi.

"Sıfır atık aynı zamanda israfı önleyen bir şeydir"

Çocukların da yakın ilgi gösterdiği Emine Erdoğan, 6 yaşındaki Reyyan Güleç Muslu'nun, "Sıfır atık aynı zamanda israfı önleyen bir şeydir. İnsanların ve hayvanların yaşamını kolaylaştırır, daha iyi konuma getirir." şeklindeki sözlerini alkışlayarak çocuğu tebrik etti.

Küçük Reyyan, Emine Erdoğan'ın isteği üzerine burada atıklardan yapılan ürünleri tek tek anlattı. Erdoğan, diğer çocuklara da söz verdi.

Ziyarette Emine Erdoğan'a, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan da eşlik etti.