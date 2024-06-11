Eminönü'nde bayram hareketliliği

Mahmutpaşa ile çevresinde de bayramlık kıyafet ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya gelenler nedeniyle hareketliliğin yaşandığı görüldü. Kurulan tezgahlarda bayramlık şeker, lokum ve çikolatalar müşterilerin beğenisine sunulurken kahvaltılık ürün, kuruyemiş ve kahve satılan iş yerleri önünde de yoğunluk oluştu.

"Bir haftadır durgunluk vardı"

Esnaf Emre Türkoğlu da işlerinde bir haftadır durgunluk yaşandığını ifade ederek, "Yalnız bunun nedeni kurban alımları mı yoksa sınav haftası mı bilemiyorum" dedi. Türkoğlu, bayram alışverişine çıkanların daha çok lokum ve çerez aldıklarını kaydetti.