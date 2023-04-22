"En büyük hedefimiz gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak"
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Türk milletinin ulusal egemenliğinin dönüm noktası olan 23 Nisan tarihi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet. Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak, en büyük hedefimizdir" dedi.
Gürsel Baran
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Türk milletinin ulusal egemenliğinin dönüm noktası olan 23 Nisan tarihi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet. Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak, en büyük hedefimizdir.
Türk milletinin bağımsızlığının ve kendi kendini yönetmesinin simgesi olan TBMM, egemenliğin millette olduğunu gazilikle de tescilledi. 23 Nisan 1920, vatanı işgal altındaki bir milletin yeniden dirilişinin tarihidir.
Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığının kurtaracağı bilinciyle milli mücadeleye girişen atalarımız, tüm imkânsızlıklara rağmen zafer kazanarak ‘Hâkimiyetin kayıtsız şartsız milletin’ olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı ‘Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ olarak çocuklara hediye etmesi, geleceğe güvenle ve umutla bakabilmemizi sağladı.
Geleceğimizin teminatı olan çocukları, kendine güvenli, donanımlı, milli manevi değerlerine bağlı birer vatandaş ve ekonomik gelişime katkıda bulunacak donanıma sahip bir girişimci olarak yetişmelerini sağlamanın ortak sorumluluğumuz.
Milletimizin geçmişten gelen birikimi ile birlik ve beraberlik içinde çok çalışarak ülkemizi daha gelişmiş hale getirmek, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak, hepimizin en büyük hedefi. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.
Bugünü anlamlandıran ve geleceğimizin teminatı olan, yaşamlarımıza anlam katan bütün çocuklarımızın ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını’ kutluyor, bayramın tüm dünya çocuklarına barış ve huzur getirmesini diliyorum.