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"En büyük hedefimiz gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak"

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Türk milletinin ulusal egemenliğinin dönüm noktası olan 23 Nisan tarihi gelecek nesillere aktarı­lacak bir emanet. Gelecek ne­sillere daha güçlü bir Türki­ye bırakmak, en büyük hedefi­mizdir" dedi.

Haber Merkezi
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Gürsel Baran

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Türk milletinin ulusal egemenliğinin dönüm noktası olan 23 Nisan tarihi gelecek nesillere aktarı­lacak bir emanet. Gelecek ne­sillere daha güçlü bir Türki­ye bırakmak, en büyük hedefi­mizdir.

Türk milletinin bağımsızlı­ğının ve kendi kendini yönet­mesinin simgesi olan TBMM, egemenliğin millette olduğu­nu gazilikle de tescilledi. 23 Ni­san 1920, vatanı işgal altındaki bir milletin yeniden dirilişinin tarihidir.

Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlı­lığının kurtaracağı bilinciyle milli mücadeleye girişen ata­larımız, tüm imkânsızlıklara rağmen zafer kazanarak ‘Hâ­kimiyetin kayıtsız şartsız mil­letin’ olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı ‘Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ olarak çocuklara hediye etme­si, geleceğe güvenle ve umutla bakabilmemizi sağladı.

Geleceğimizin teminatı olan çocukları, kendine güvenli, do­nanımlı, milli manevi değer­lerine bağlı birer vatandaş ve ekonomik gelişime katkıda bu­lunacak donanıma sahip bir gi­rişimci olarak yetişmelerini sağlamanın ortak sorumlulu­ğumuz.

Milletimizin geçmiş­ten gelen birikimi ile birlik ve beraberlik içinde çok çalışarak ülkemizi daha gelişmiş hale ge­tirmek, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak, hepimizin en büyük hedefi. Bu duygu ve düşüncelerle, Cum­huriyetimizin ve Türkiye Bü­yük Millet Meclisimizin Kuru­cusu Gazi Mustafa Kemal Ata­türk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.

Bugünü an­lamlandıran ve geleceğimizin teminatı olan, yaşamlarımıza anlam katan bütün çocukla­rımızın ‘23 Nisan Ulusal Ege­menlik ve Çocuk Bayramlarını’ kutluyor, bayramın tüm dünya çocuklarına barış ve huzur ge­tirmesini diliyorum.