En büyük ‘İyilik Gemisi’ Mersin Limanı’ndan Gazze için yola çıktı

Hamide HANGÜL

Toplam 2 bin 737 tonluk yardım malzemesi kapsamında 620 ton un, gıda, giyim, uyku tulumu, battaniye, hijyen gibi ürünle ve mobil mutfak da taşıyan gemi, üç günde Mısır’a ulaşacak. Buradan TIR’lara yüklenerek Gazze için Refah Sınır Kapısı’na doğru hareket edecek. Bugüne kadarki en büyük yardımı ifade eden gemi, yükünü boşalttık geri döndükten sonra tekrar gönderilecek.

Bugüne kadarki en büyük yardım

Gemi uğurlama töreninde konuşan Türk Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “İyilik Gemisi”nin, bugüne kadarki en büyük yardımları ifade ettiğini söyledi. MÜSİAD’ın Ramazan öncesinde yardım için kampanya başlattığına işaret eden Yılmaz, gemide hazır gıda yüklü paketlerin olduğuna işaret ederek, “İyilik Gemisi’mizde 2 bin 700 ton yardım malzemesi var. Yine 620 ton un, 14 TIR’lık su, maden suyu, 5 bin kişiye sıcak yemek çıkartacak mobil mutfaklarımız var.

Gemimiz, 31 farklı kurumsal bağışçı ve sivil toplum kuruluşlarının yardımlarını taşıyor. Buradan uğurladığımız gemimiz, üç günde Mısır’a oradan yardım malzemelerinin TIR’lara yüklenerek, Gazze’ye ulaşmasını sağlayacağız” dedi. Yardımların sürekli olmasının da önemli olduğunun altını çizen Yılmaz, “İyilik Gemimiz, yükünü boşaltıp geri döndükten sonra tekrar gönderilecek.

Mısır Büyükelçimizin selamıyla da bir mesaj vermek istiyorum. ‘Ben az 15 günde bir gemi bekliyorum’ diyor. Biz 1995’ten beri Gazze’deyiz. Orada yerel personelimiz var günlük 1000 kişilik sıcak yemek çıkartıyor, Ramazan’da 5 bine çıkacak. Gazze’ye yardım göndermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İş dünyasına ‘en az birer koli yardım yapın’ çağrısı

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, Gazze’de insanlığını vicdanın kanatan çok büyük bir dram yaşandığının altını çizdi. Gazze’ye yardım için Türk Kızılay’la iletişimi geçtiklerini dile getiren Asmalı, yardım taşıyan gemide 75 binin üzerinde paketin olduğunu, her bir pakette de 28 tane nohutlu pilav, kutu fasulye, çorba gibi hazır gıda olduğunu .ayenkke, Asmalı, “Hiç ısıtmaya gerek kalmadan tüketilmeye hazır tüketime hazır ürünler.

Bu ayın sonlarına doğru, en az 75 bin gıda kolisini de hazır 8’inci gemi için hazırlayacağız. Tam donanımlı ambulans da koymak istiyoruz. Bizim, iyiliği çoğaltmamız lazım” dedi. Mersin Limanı’ndan iş dünyasına da seslenen Asmalı, “Bu geminin devamı gelecek, en az ayda bir yardımların gelişine bağlı, bu gemiler hareket etmeye devam edecek. Birer koli en azından bırakmalarını tavsiye ediyorum Oradaki kardeşlerimizin yüzü bir nebze olsun gülsün” çağrısı yaptı.