En hızlı metro yolcu taşımaya başladı

Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu ilk seferini bugün gerçekleştirdi. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşan yolcular bir ay boyunca metro hizmetinden ücretsiz yararlanacak. Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçerek ve 8 istasyonla günlük 800 bin yolcuya hizmet edecek kapasitedeki metro hattının hizmete girmesiyle İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecek. Bir ay boyuncu ücretsiz olarak kullanılacak olan İstanbul Havalimanı metro ücreti, metrobüs ücretiyle aynı olacak. Buna göre, kısa mesafe 9,90 lira, havalimanı ise 12 lira olarak belirlendi. Öte yandan, seferlerin 20 dakika aralıkla yapılacağı öğrenildi.

"Arabadan daha hızlı geldik"

Kağıthane'den metroya binerek havalimanına eşini karşılamak için gelen Selami Arat, metrodan çok memnun kaldığını belirterek "Çok güzel bir metro olmuş. Eşimi karşılayacağım. Eşimi alarak metroyla geri döneceğiz. Daha önce özel arabayla buraya geliyorduk. Metroyla arabadan daha hızlı geldik" dedi.

Süleyman Öztürk de metroda her şeyi dört dörtlük bulduğunu dile getirerek "Konfor çok güzel. Gayet hızlı bir şekilde havalimanına ulaştık. Daha önce özel aracımla buraya gelmiştim şimdi böyle bir imkanın olması çok güzel bir şey. 90 kilometre yolu 1-2 saatte geliyorsun ama şu anda buraya yarım saatte gelme şansım var" ifadesini kullandı.

"Çok hızlı bir yolculuk yaptık"

Suat Yazıcı da metroyu güzel bulduğunu ve çok hızlı bir yolculuk yaptığını ifade ederek "Turist rehberi olduğum için havalimanına sürekli yolcularım için gelip gidiyorum. En çok transferi kullananlardan biri benim. Şimdi havalimanına ulaşmam çok kolaylaştı. Metronun içini çok güzel buldum. Sanki bir metro istasyonuna değil de pahalı bir restorana ya da otele giriyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Duraklarda tuvalet de var. Çok lüks olmuş. Hepimize hayırlı olsun." dedi.