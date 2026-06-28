EN SON DEPREMLER LİSTESİ 28 HAZİRAN 2026: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son depremler listesi hafta sonu da araştırılıyor. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Büyük bir deprem olup olmadığı sorgulanırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi sık sık ziyaret ediliyor.
Depremler ülkemizin bir gerçeği... Her gün onlarca küçük şiddetli sarsıntılar yaşanıyor. 4 üzeri depremler ise korku yaratırken bugün büyük bir sarsıntı olup olmadığı araştırılıyor. İşte AFAD'ın geçtiği en son depremler listesi...
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15.56 - Sındırgı (Balıkesir) - 4.0
15.19 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
15.18 - Doğanşehir (Malatya) - 1.2
15.05 - Dalaman (Muğla) - 1.6
14.52 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
14.48 - Pınarbaşı (Kayseri) - 2.0
14.43 - Ege Denizi - [34.05 km] Seferihisar (İzmir) - 2.7
13.33 - Sinjar, Ninova (Irak) - [84.57 km] İdil (Şırnak) - 2.1
13.18 - Finike (Antalya) - 1.8
12.51 - Pınarbaşı (Kayseri) - 1.8
12.43 - Köyceğiz (Muğla) - 1.2
12.33 - Ceyhan (Adana) - 1.6
12.30 - Kuşadası (Aydın) - 2.3
12.30 - Narlıdere (İzmir) - 1.6
12.18 - Kuşadası (Aydın) - 1.9
12.00 - Köyceğiz (Muğla) - 0.7
11.51 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.9
11.35 - Kuşadası (Aydın) - 1.1
11.08 - Ege Denizi - [14.71 km] Datça (Muğla) - 1.3
10.57 - Dalaman (Muğla) - 1.7
10.46 - Dalaman (Muğla) - 1.6
09.23 - Resulayn, Haseke (Suriye) - [21.06 km] Kızıltepe (Mardin) - 2.7
09.20 - Resulayn, Haseke (Suriye) - [21.33 km] Kızıltepe (Mardin) - 2.2
09.08 - Akdeniz - [29.79 km] Dalaman (Muğla) - 1.4
08.12 - Simav (Kütahya) - 1.2
08.05 - Beypazarı (Ankara) - 2.2
07.35 - Kuşadası (Aydın) - 1.7
07.20 - Doğanşehir (Malatya) - 1.4
07.09 - Kuşadası (Aydın) - 1.5
06.17 - Kuşadası (Aydın) - 1.7