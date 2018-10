04 Ekim 2018

Enflasyon verileri dün açıklandı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre TÜFE aylık yüzde 6.3 artarken son 1 yıllık tüketici enflasyonu yüzde 24.5 oldu. Alnus Yatırım da vatandaşın bu enflasyon rakamları ile nasıl tasarruf önlemleri alması gerektiğinin yayınladığı bir raporla sıraladı. Esprili bir dille hazırlanan raporda; evlenmek üzere olanlarla, tatil hazırlığı yapanlara, kış aylarında nasıl ısınmak için kara kara düşünenlere, maç tutkunlarına, cep telefonu almak isteyenlere ve çocuğunu özel okula gönderlere tavsiyeler bulunuyor…

İşte Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya’nın kaleme aldığı “Enflasyona göre tasarruf önerileri” raporu:

Yeni nesil böyle enflasyon görmemişti. Biz üşenmedik, TÜFE kapsamındaki 407 ürünün son 1 yıllık fiyat artışını hesaplayıp bir analiz yaptık. Böylece ultra zenginler haricindeki tüm Türk vatandaşlarına faydalı olabilecek bazı öneriler sunabileceğiz. Size uyanları dikkate alabilir, diğerleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz:

-Enflasyon sermayenizi eritirken, daha fazla açılmayın. Devir tasarruf devri. Hem böylece ülkenin cari işlemler açığının da azalmasına katkı yaparsınız. Bilgisayarlar % 87, otomobiller % 61, telefonlar % 47 artmış durumda. Apple, bu duruma üzülecek ama yapacak fazla bir şey yok.

-Winter is Coming. Neredeyse her aybaşı zamlanan doğalgaz ve elektrik kullanımında daha dikkatli olunmalı. Evde kalın giyecekle oturmak in, bütün petekleri yakmak out! Kömüre döneriz diyenlere hatırlatma: Son 1 yılda fiyatı % 50 arttı.

-Geçen yılki gibi uçakla yurtdışına gidip bir haftadan uzun bir tur yapmayı planlıyordunuz. Yapmayın! 784 bin kilometrekare alana sahip Türkiye'de hiçbir şey yok ki son 1 yılda yüzde 120'den fazla artsın. TÜIK yanlış demiyorsa sadece uçak bileti bunu geçerek % 192 artmış. Ortalama bir bilet 392 TL'den 1145 TL’ye çıkmış. Diyecek söz bulamıyoruz. Üstelik şirketlerin petroldeki yükselişi hedge ettikleri de biliniyor. Eskiden Ulaştırma Bakanlığı bu tür fahiş fiyatlara karşı vatandaşı korumak için üst sınır belirlerdi, şimdi o da yok. Daha da artacağını dikkate alırsak; uçak bileti alacağın o parayla uçak şirketinin hissesini al sen de bu fahiş kardan faydalan! Yurtdışı bir haftalık paket turların % 60 artması ile artık yurtdışı tatili de hayal olmuş gibi. Biz de yurtiçinde tatil yaparız diyebilirsiniz. Ancak yurt içi Otel ücreti de % 60 artışla fiyatı artanlar listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Üstelik 2019'da yabancı turistler her yeri işgal edeceğinden size en pahalı odalar kalacak gibi. Akraba yazlıkları listesini çıkarmak mantıklı olabilir! 1 yılda % 23 artan yurtiçi turları sanki daha bir cazip! Mesela, UNESCO Dünya Miras Listesinde Türkiye’den 18 varlık var. Kaçını gördünüz ki? Kutsal topraklara gidecekseniz Hacca gitmek bile % 33 arttı ama nasıl olduysa umre fiyatı % 1 artmış gözüküyor, kaçırmamak lazım!

-Bu zamlarla evlilik de artık zorlaştı. Son 1 yılda uçak biletinin ardından ikinci en fazla fiyatı artan ürün % 117 ile Kombi olmuştur. Beyaz eşya grubundan; Ocaklar % 78, Fırın % 75, Çamaşır Makinesi % 68, Aspiratör % 63, elektrikli küçük ev aletleri % 60 ve Buzdolabı % 58 fiyat artışı yaşamıştır. Tek Masa’nın % 76, sandalyenin % 75, PVC Pencerenin % 58, yatak odası takımının % 53 ve yemek odası takımının % 50 arttığı da dikkate alınırsa yeni ev dekorasyonu yada ev yenileme maliyetleri en çok artan grup içerisinde yer almıştır. Eşyalarınıza biraz daha iyi davranın ve bakımlarını yaptırmanız onların ömürlerini uzatabilir. Altın ve mücevherat fiyatları da % 65 artmış durumda olduğundan piyasada sahte altın artışına dikkat!

-Gıda ve alkolsüz içecek yıllık enflasyonu Nisan 2016'da % 1.38 ile tarihinin en düşük seviyesindeyken Eylül 2018'de % 20.8 ile son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Şampiyon % 120 ile karpuz. Domates % 109 artışla ikinci. Tabi ona paralel salça % 70 artmış. Domatesi koyup salata mı yapacaksınız?.. Salatalık % 82, soğan % 70, biber % 53 artmış. Fiyatı % 42 artan sağlıksız margarin yerine % 5 artan zeytinyağını, % 41 artan badem içi yerine % 9 artan Çorum leblebisini ve Osmaniye yer fıstığını önerebiliriz. Fiyatları geçen yılki seviyesinde kalan Mercimek, Nohut ve Kuru Fasülye’nin bütçeleri kurtarıcı olarak tüketimini artırmanızı önerebiliriz.

-Yanlış bilmiyorsak 2018 başında ve Temmuz’da zam gören sigaralar, TUIK'e göre 20 aydır hiç zamlanmamış görülüyor. İçen vatandaşlar TÜİK'e sorsunlar, nerede o fiyatlara satılıyormuş, oradan alsınlar. Alkollü içkiler ise % 20-%30 arası demlenmiş gözüküyor. Su % 23 artarken çayın % 5 artması tercihimizi Karadeniz çayına yönlendirecek gibi.

-Çocuğunuzu özel okula veriyorsanız şimdiye kadar iyi kurtardınız: Özel ilköğretim % 12, Lise %10, Üniversite % 13 artmış. Yani enflasyon altında. Ama eğitim materyallerinde artış yüksek. Defter % 44, Kırtasiye malzemeleri % 38 artmış.

-Okulların açıldığı ve sezonun başladığı Eylül ayı giyim ve ayakkabıda en yüksek zamların yapıldığı aydır. TÜİK'e göre kumaşlar 1 yıl öncesine göre % 43-47 artarken diğer ürünlerde % 15-35 arası artışlar görülüyor. Bir tüyo verelim: Bu ürünler daima Şubat ve Ağustos'ta en büyük indirime girerler. Acil olmayan alacaklarınızı erteleyebilirsiniz.

-Verilere göre Telekom şirketleri henüz zam yapamamış. Telekomla ilgili abonelik, sabit görüşme ve ceple görüşme ücretlerinin geçen yılla aynı seviyede kalması nedeniyle mümkün olan en uzun süre sabit fiyatlı taahhütle sözleşme yenilemek avantajlı olacaktır.

-Maça giriş % 21 zamlanmışken kültürel alanda harcama yapacaksanız dergilere % 40, kitaba % 17, tiyatroya % 23 zam geldiğini belirtelim. En iyisi fiyatı sadece % 7 artan sinemaya bolca gitmek!

-Türkiye rahibi serbest bırakırsa dolar 5.50'ye kadar, enflasyon düşüşe geçerse de 5.00 TL'ye kadar iner diyenler var. Valla öyle olursa yeni tavsiyelerimiz; Paris’te kahvaltı nerelerde yapılır, Moskova’nın tarihi metro istasyonlarında öğlen gezintisi ve sonrasında Doha'da akşam için 400 metrekarelik oda içinde odaları olan otel önerilerimiz olacaktır.