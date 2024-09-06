Engin Polat'a tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan ilk açıklama: Başsavcılıktan itiraz kararı

Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Gün geldi. Diğer tutuklu sanıklar Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları, duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, davaya ilişkin ara kararını açıkladı.

Heyet, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.

Mahkeme, tahliye edilen sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Emekli maaşlarına kısıtlama getirilen bazı sanıklar hakkındaki bu kararın kaldırılmasına hükmeden heyet, mal varlığı üzerine tedbir konulan tüm sanıklar hakkındaki kararın ise devamını kararlaştırdı.

Tutuksuz 19 sanık hakkındaki "belirlenen yerlere başvuru" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar veren mahkeme, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak, sanıklar hakkında "2013 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma bulunup bulunmadığının sorulmasına hükmetti.

Duruşma, 19 Aralık'a ertelendi.

Öte yandan, duruşma salonundakiler, tahliye kararını alkışlarla karşıladı.

Başsavcılıktan itiraz

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "kara para aklama" davasında Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine itirazda bulundu.

Polat çiftinin avukatından açıklama

Davada ara kararın açıklanmasının ardından Dilan ve eşi Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, adliye önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Horoz, müvekkillerinin bazılarının 10 aydır tutuklu olduğunu, Dilan Polat'ın da yaklaşık 15 gün önce tahliye edildiğini söyledi.

Dosyadaki 4 tutuklu sanık için de bugün tahliye kararı verildiğini belirten Horoz, şöyle konuştu:

"Beklediğimiz bir karardı. Müvekkillere yönelik üstüne atılı suçlarda, dosya içerisinde herhangi somut bir delil mevcut değildi. Ancak bu zamana kadar dosyada soruşturma aşamasında gizlilik kararı olduğu için çok fazla açıklama yapılamamıştı. Tüm deliller çürütülmüş durumda. MASAK raporunda, müvekkillere yönelik olarak örgütsel bir faaliyetin olmadığı, yasa dışı bahse, kara paraya yönelik herhangi bir tespit bulunmadığı ve tamamen aile şirketlerinin gerçek ticari faaliyetlerinden kaynaklanan gelirlerle bu işletmeleri çalıştırdıkları tespit edilmiş durumda."

Dilan Polat'tan ilk açıklama: "Bugün kavuşma günü"

Dilan Polat kararının ardından ailesi ve kardeşi Sıla Doğu ile birlikte Engin Polat'ın tahliye edileceği Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.



Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dilan Polat, "Türk adaletine çok teşekkür ediyorum. Sonunda tecelli etti. 10 aydır bütün aile birbirinden ayrıydı. Artık kavuştuk. Bugün tamamen kavuşma günü, tamamlandığımız bir gün. Çok mutluyum ailemiz tekrar bir araya geliyor. Sürpriz oldu. Dün biraz endişeliydim. Çok dua ettim" ifadelerini kullandı.

Tahliye kararı sonrası aylar sonra ilk kez sosyal medya paylaşımı yaptığı hatırlatılan Dilan Polat, "Bir süre paylaşım yapmayı düşünmüyorum. Ailemle bir arada olacağım" dedi.

Sıla Doğu ise, "Ben her zaman bekliyordum. Suçsuz olduğumuzu, masum olduğumuza inandığımızı hep söyledim. Sonunda Türk adaletine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Dilan Polat, tahliye haberini sevinçle karşılarken ilk olarak kızını arayıp haber verdi. "Enerjim geliyor" ifadelerini kullanan Polat'ın sosyal medya hesabından "Enerci" şarkısıyla dans ettiği görüldü.

Engin Polat'ın cezaevindeki işlemlerinin ardından tahliye edilmesi bekleniyor.