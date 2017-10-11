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Enis Berberoğlu ameliyat oldu

Tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat oldu.

Enis Berberoğlu ameliyat oldu
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Maltepe Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, ameliyat oldu.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ve burada kasık fıtığı ameliyatı  yapılan Berberoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Enis Berberoğlu'nun tedavisi devam ediyor.

Yeniden yargılanacak

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından Berberoğlu'na verilen 25 yıl hapis cezasını 9 Ekim'de bozmuştu. Yeniden yargılanacak olan Berberoğlu'nun tutukluluk hali devam ederken, avukatları tahliye talebinde bulundu. 

Kaynak: AA

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