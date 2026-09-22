Enver Altaylı hakkında bir soruşturma daha

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca maktul Kaşif Kozinoğlu isimli şahsın kasten öldürülmesi sebebiyle yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Enver Altaylı hakkında, ifade esnasında soruşturmayı yürütmeye yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekili'ne yönelik olarak 'Kendine dikkat et daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız.' şeklinde söylemlerde bulunması sebebiyle kamu görevlisine karşı tehdit suçundan dolayı resen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır."

Soruşturma kapsamında sağlık sorunları nedeniyle şüpheli sıfatıyla ifadesi alınamayan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında yargılandığı davada hükümlü olan Enver Altaylı, ifadesinin alınması için bugün Silivri Adliyesi'ne getirilmişti.

Savcılık ifadesi tamamlanan şüpheli Altaylı, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik, Enver Altaylı'nın tutuklanmasına karar vermişti.