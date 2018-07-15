Erdoğan: 15 Temmuz'u unutturmayacağız, unutmayacağız

15 Temmuz 2018

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bu yıl sınırlarımız içinde ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 1400'e yaklaştı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yönetim sistemiyle, karar alma ve uygulama mekanizmalarını tıkayarak Türkiye'yi istedikleri gibi yönlendirenlerin bir kozlarını daha ellerinden aldıklarını belirtti.

"Terör örgütlerinin tek hedefi ülkemizin geleceğidir"

Erdoğan, "FETÖ ihanet çetesinin PKK, DEAŞ, diğer terör örgütleri gibi tek hedefi ülkemizin birliği, beraberliği ve geleceğidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülke ve millet olarak bu mücadeleyi hep inancımızla, davamızla yürüttük. 15 Temmuz gecesi milletimizin sergilediği kahramanlığın sırrını keşfetmek isteyen, asırlardır süregelen bu büyük mücadeleye bakmalıdır. FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız. Durmak yok. 15 Temmuz'u unutturmayacağız, unutmayacağız. Milletimiz asırlardır sahada kanıyla, canıyla ve bileğinin hakkıyla kazandıklarını masada söz oyunlarıyla, diplomasi tuzaklarıyla, gafletle ve hatta ihanetle kaybetmekten bıkıp usanmıştır. Biz kaybetmeyeceğiz. Şehitlerimizin kanları, gazilerimizin fedakarlığı ve bu yola baş koymuş milyonların mücadelesi uğruna kazandıklarımızı masada tehlikeye atmamakta kararlıyız."

Erdoğan, 15 Temmuz'u önemsizleştirmeye çalışanların ülke ve millete karşı ruhlarında biriktirdikleri kibir, kin ve nefretlerini dile getirdiklerini söyledi.

"Her şehit ailesi ve her gazi benim öz kardeşim mesabesindedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizin aziz ruhlarının muazzep edilmesine, gazilerimizin incitilmesine izin vermeyiz. Bunu yapanlar karşılarında önce bizi bulur. Her şehit ailesi ve her gazi benim öz kardeşim mesabesindedir. Onlara yapılan her yanlışı şahsıma yapılmış sayarım, ona göre davranırım." diye konuştu.

Erdoğan, dinini, milliyetini, dilini, vatanını, devletini bilmeyen her çocuğun, terör örgütlerinin potansiyel hedefi olduğunu aktardı.

Kaynak: AA