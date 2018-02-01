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Erdoğan 24 ilin vekilleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 ilin AK Parti'li milletvekilleriyle bir araya geldi.

Erdoğan 24 ilin vekilleriyle buluştu
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.

Erdoğan'ın başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen programa, 24 ilin AK Parti'li milletvekilleri katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Programda Antalya, Bayburt, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yozgat milletvekilleri yer aldı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti

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