Erdoğan: 29 Mayıs'a çok farklı uyanacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında sorulara yanıt verdi.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

"Türkiyemize yakışır büyük bir demokrasi şöleni yaşadık. Belki dünyada eşi benzeri yok. Yüzde 90'a varan bir katılım oldu. Siyasal katılımı artırmak için tüm siyasi partilere, adaylara, basın yayın kuruluşlarına, güvenlik güçlerine ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni dönemde milletvekili seçilenlere teşekkür ediyorum. 27 milyondan fazla oy ile teveccüh gösterdi. Yüzde 49 buçuk oy oranına ulaştık. Meclis'i de milletimiz 322 vekil ile Cumhur ittifakına verdi.

"Deprem bölgesini ziyaret edeceğim"

Çalışmaya başladık. Tüm liderler görüştük. 12 günü iyi değerlendireceğiz asla rehavete katılmayacağız. Miting düşünmüyorum ancak deprem bölgesinde halk ile bütünleşme noktasında miting benzeri toplantılar yapabiliriz. Onlara çok hakaretler ettiler. Çok çok yanlış. Cumartesi pazar bölgede olacağız. Belki Fatih Bey de gelecek. Birlikte bölgeyi dolaşacağız. Şöyle halkımızla oralarda kucaklaşmak suretiyle onları moralize etmenin gayreti içerisinde olacağız. Hatay'da Defne'de malum hastane yapamazlar deniliyordu. Devlet hastanesi orada bitme noktasına geldi. Orayı da belki açma durumumuz olacak.

Bekledikleri oyları alamadıkları için bir daha buralara destek yok yardım yok gibi ifadeler kullandılar. Milletimize karşı daima samimi olduk. Hayal satmadık. Milletimizin aklını hiçbir zaman hafife almadık. Seçim meydanlarında verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Milletten yetki aldıktan sonra hepsini hayata geçireceğiz. Yaptığımız eleştiriler teyit edildi. Milletimiz ayrıca kumpas ve kaset siyasetini de reddettiğini göstermiş oldu. Muhalefet artık terör örgütleri ile seçim kazanamayacağını anlaması gerekiyor. Bu millet kendisine hizmet edeceklere oy veriyor. Terör örgütlerine değil. Kılıçaroğlu'nun en azından 12 gün boyunca temiz siyaset yapmasını bekliyoruz.

Özellikle benim halkım, kucaklayıcı, nefret kokan değil dışlayan değil özellikle samimiyet içinde. Bu finalin de böyle tamamlanmasını bekliyor. Benim milletim terör örgütleri ile birlikte bir seçim görmek istemiyor. Onlarda sadece kan kin ve ölüm var. Böyle bir şeyi Türk milletinin beklemesi olabilir mi? Düşünün deprem bölgesine tehdit savuruyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Kendilerine oy vermeyenlere hakaret ediyorlar. Devlet kurumlarını yıpratmayı sürdürüyorlar. Bu jakobenler CHP'nin başında olduğu sürece millet ne mesajı verirse versin yeterli olmayacaktır.

"29 Mayıs'a çok farklı uyanacağız"

29 Mayıs'a çok farklı uyanacağız diye düşünüyorum. Çok oy alacağımıza inanıyorum. Birinci turdaki yol haritasını aynen uygulayacağız diyemem. Onun benzerini deprem bölgesinde uygulacağız. İstanbul ve Ankara'da teşkilatımız şehri ziyaretlerle geçecek. Hemşeri dernekleriyle iç içe olacağız. Gençlikle yapacağımız görüşmelerle bu süreci farklı bir şekilde işleyeceğiz. 2. turda 1. turda olduğu gibi sandıklara koşacağına inanıyorum. Mayıs ayındayız. Özellikle Karadeniz'de çaya gidenler, fındığa gidenler olabilir. Ne olur bunu erteyelin. Önce oyunuzu kullanın sonra bu seyahatlari yapın. Bu zamanı iyi değerlendirin. Millet bize daha çok gönül alalım diye 2 hafta verdi.

Yeni dönemde kabine nasıl olacak?

Mevcut kabinemiz büyük bir sınav verdi. Yeni dönem biraz daha farklı olacak. Üzerinde çalışmalarımız var. Güçlü bir kabine ile inşallah yeni dönemde mevcut eksiklerimizi de gidererek Türkiye Yüzyılı'nda devam ettirmeyi düşünüyoruz. Ama bu bir ülkeyi yanıma çekeyim bir ülkeyi uzağa iteyim gibi bir şey bizde yok. CHP'nin yaptığı gibi Rusya'ya meydan okuyayım gibi bir şey söz konusu olamaz. Benim dargın küskün olduğum bir lider yok. Hepsi ile görüşmeleri yapıyorum. Siz bir ülkeyi bir kenara attığınız zaman kaybedersiniz. İplikle de olsa aranızdaki bağı koparmayın.

Seçim sonucuna göre Cumhur İttifakı olarak 322 vekile ulaştık. Muhalefette böyle bir çoğunluk söz konusu değil. Partimde maalesef bir düşüş var, az olsa bir eksiklik söz konusu. Dün yaptığımız toplantıdan sonra çalışıyorlar. Nerede ne tür eksiklerimiz oldu bunları gidermek üzere hazırlığımızı yapmamız lazım. İç muhasebemizi yapacağız ve gereken adımları atacağız.

"Başarıda gençlerin pay büyük"

Yurt dışında 1 milyon 800 bine yakın oy kullanıldı. Şahsıma 1 milyonun üzerinde oy çıktı. Yurt dışındaki tüm vatandaşlarıma çok teşekkür ediyorum çünkü ne tür çileler çekerek oy kullanmaya gittiklerini biliyorum. Bunu çok kıymetli buluyorum. Gurbetçilerimiz 21 yılda yaşanan değişimi çok iyi anlıyor ve görüyor. Biz de yurt dışındaki vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Emeklilikten diğer konulara birçok adımı attık. İslam düşmanlığı ile mücadelede onların yanında olduk. Devletin gücünü onlara hissettirdik. 28 Mayıs'ta inanıyorum ki sandığa gideceklerdir, gitmelerini rica ediyorum.

Geçici Meclis başkanı

Aklımda olanlar ben de kalsın ki bu arada göreve geçici olarak bir Meclis Başkanı gelecek. Devlet Bey ile bu süreci geçirmiş olacağız. Müsadesiyle oldu. Hak onun. İnşallah hayırlısıyla bu adımı atmış olacağız. Devlet Bey'in o devlet anlayışı içindeki sükuneti ile atlatır. Meclis Başkanlığı seçimlerini de geçirmiş gibi olur.