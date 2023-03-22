Erdoğan açıkladı! En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV canlı yayınında gazeteciler Nazlı Çelik, Seda Öğretir, Ahmed Arpat, ve Burhanettin Duran'ın sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'en düşük emekli maaşı ne kadar olacak' sorusuna canlı yayında cevap verdi. Çalışmaların devam ettiğini ancak rakamı açıklayabileceğini söyleyen Erdoğan “En düşük emekli maaşı 7500 lira olacak” dedi.