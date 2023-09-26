Erdoğan: Aile ve Gençlik Bankası projesini başlatıyoruz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini veriyoruz. Özellikle dış politika kulvarında yoğun gündemimiz vardı. Cezayir Dışişleri Bakanı ve Birleşik Devletler Müslüman Kuruluşlar Konseyi heyetini kabul ettik. Gelecek üç yıl boyunca ekonomide yol haritamız olacak orta vadeli programı kamuoyumuzla paylaştık.

Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız programın iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını gördük. Uluslararası yatırımcıların programa tepkisi de son derece olumluydu. Dünya Bankası grubunun 18 milyar dolarlık yeni yatırım paketi eklemesi bunun bir işaretiydi. Ülkemize yönelik önyargılar kırıldıkça inşallah yatırım rakamların daha da yükseldiğini göreceğiz.

3 yılın sonunda 1,3 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü 15 bin dolara yaklaşan kişi başına milli geliri yakalayacağız. Türkiye'nin potansiyelini yansıtan hedeflerle dolu programın tekrar ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 12. Kalkınma Planı'nı ve hükümet programını yakında milletimiz ve iş dünyamızın takdirine sunacağız.

Türkiye Yüzyılı'nı biz ilan etmiş olsak da bu vizyon 85 milyon tamamının milli hedefi, ülküsü ve idealidir. Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hepimizin ortak gayesidir. Siyaset arenasında verdiğimiz mücadelenin amacı da zaten budur. Milletimizin her bir ferdini orta vadeli programa destek olmaya davet ediyorum.

Bu sene 18. G-20 Liderler Zirvesi'nde ülkemizin tezlerini kararlılıkla savunduk. İklim değişikliği, terörle mücadele ve düzensiz göç meselesinde Türkiye'nin yaptığı katkılara dikkat çektik. Küresel adaletsizlikle ilgili atılabilecek müşterek adımları gündeme taşıdık. Dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G-20'de aktif rol oynamaya bundan sonra da devam edeceğiz.

Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen yeni anayasa sempozyumunda darbecileri nefretle anarken 12 Eylül mağdurları saygıyla yâd ettik. Bir daha darbeler yaşanmamasını, milletimizin evlatlarını bir sağdan bir soldan mantığı ile asılmaması için daima teyakkuz halinde olacağız. Cumhur İttifakı olarak ülkemizi sivil ve özgürlükçü anayasaya kavuşturmak için yeni yasama döneminde çabalarımızı yoğunlaştıracağız.

108. dönem kaymakamlık kursunu bitiren 99 genç arkadaşımızın kura törenine katılarak heyecanlarına ortak olduk. Genç kaymakamlarımıza kendilerinden neler beklediğimizi ifade ettik.

Milletimize yapacakları hizmetlerle hem bizim hem ailelerinin gurur kaynağı olacaklarına inanıyorum. Gençlerimizle külliyemizin sergi salonunda yaptığımız buluşma gerçekten müstesna idi. Gençlerimizin coşkusunu, sevdalarını, dinamizmini gördükçe ülkemizin geleceği adına daha çok umutlanıyoruz. Birileri istemese de TEKNOFEST gençliğinin gümbür gümbür geldiğini görüyor ve bununla iftihar ediyoruz.

Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız.

Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.

18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz.

Türk demokrasisinin gücünü ve milletimizin iradesine sahip çıkma azmini gösteren son seçimlerle birlikte Türkiye'ye yönelik ilgi tüm dünyada artmış durumdadır. Bu hakikatı BM Genel Kurulu'na katıldığımızda bir kez daha müşahade ettik.

BM'nin tam karşısında yer alan Türk Evimiz bu sene de diplomasimiz en önemli merkezlerinden biriydi. Cezayir, Polonya, Gürcistan, İtalya, Yunanistan, İsrail ve NATO Genel Sekreterinin de aralarında olduğu pekçok liderle görüşme gerçekleştirildi. Ahıska Türkü kardeşlerimize kimliklerini takdim ettik.

Amerikan iş dünyasında bir araya geldik. Elon Musk'u kabulümüzde kendisini ülkemize yatırım yapmaya davet ettim. 'Dünya beşten büyüktür' tezimize hak ve destek verenlerin sayısı günden güne artıyor.

BM Genel Sekreteri ülkemizin tezlerine benzer ifadelerle reform çağrısında bulundu. Genel kurula hitabımızda küresel meselelere dair ufuk turu yaptık. Küresel lobilerin hedefindeki aile kurumuna sahip çıkılması gerektiğini ifade ettik. Türk ve İslam dünyasıyla işbirliği ile geliştirme iradesini teyid ettik.

Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu bir kez daha haykırdık. Daha adil dünyanın mümkün olduğunu tüm samimi duygularımızla dile getirdik. Eşim Emine Erdoğan'ın bünyesinde Küresel Sıfır Atık iyi niyet beyanına imza attık. Herkesi bu iyi niyet beyanını imzalayarak destek olmaya davet ediyoruz.

Dünyada ağırlığı ve itibarı artan Türkiye gerçeğine bir kez daha şahit olmanın bahtiyarlığını yaşadık. Türkiye olarak toplumun ve insanlığın temeli olan aile müessesesinin korunmasının çabalarına bayraktarlık yapmakta kararlıyız. İlk adımımızı BM kürsüsünden verdiğimiz net mesajlarla atmış bulunuyoruz.

Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız. Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.

Dün Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in 'Türk Kapısı' olarak nitelendirdiği Nahçıvan'daki kardeşlerimizle kucaklaştık. Nahçıvan jeopolitik konumu itibariyle bizler için ayrı bir stratejik öneme sahiptir. 2020 yılındaki Bakü ziyaretimizde sözünü verdiğimiz 80 bin 150 metrelik Iğdır-Nahıçıvan doğalgaz boru hattının temelini attık. Projeyle Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacının tamamı karşılanacaktır. Karabağ'daki terör unsurlarına yönelik Azerbaycan ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyonun başarasından hepimiz gurur duyduk. Muzaffer Azerbaycan ordusunu buradan bir kez daha tebrik ediyorum.

30 yıl boyunca yaşadıkları acı, zulüm ve katliama rağmen Azerbaycanlı kardeşlerimizin Karabağ'daki Ermenilere sergilediği tavır her türlü takdirin üzerindedir. Yıllardır bölgedeki çözümsüzlükten beslenen kimi devletlerin iddiaların tamamı safsata ve iftiradan ibarettir. Ermenistan'ın dışarıdan ve diasporadan gelen bu tür kışkırtmalara prim vermemesini diliyoruz. İnşallah Zengezur koridorunu en kısa sürede hayata geçirerek dost ve kardeş Azerbaycan'la demiryolu ve karayolu irtibatımızı kesintisiz hale getireceğiz. Bölgemizi inşallah barış ve refah havzasına çevirmeyi istiyoruz.

Bugün Ulaştırma Bakanımız gerek Zengezur koridoru gerek Irak ve Körfez ülkeleri ile birlikte hayata geçireceğimiz kalkınma yoluyla ilgili kapsamlı sunum yaptı. Muhalefetin engelleme çabalarına rağmen son 21 yılda ülkemize kazandırdığımız devasa ulaştırma yatırımlarına yenilerini ekleyceğiz. Sürdürülebilir kalkınma tüm programlarımızın esasını oluşturmuştur. Güven ve istikrar ikliminde ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksikliklerini gidermekle kalmadık, Türkiye Yüzyılı ufkunu aydınlatmayı başardık.

Türkiye'nin asli hedeflerinden kopmadan kalkınmasını sürdürmesi önemli bir başarıdır. 21 yıldır attığmız her adımı karşılaştığımız büyük zorluklara rağmen verdiğimiz tarihi mücadeleler sayesinde gerçekleştirmiş bir hükümetiz. Vesayetle mücadele ettik. Üniformalı, cübbeli, klavyeli cuntacıların oyunlarını bozduk. Terör örgütleriyle mücadele ettik. Sınırlarımız içinde ve ötesinde istiklalimizi tekrar kazandık. Enerjide doğalgazdan petrole, yenilebilir kaynaklardan batarya teknojisinne kadar yeni pencereler açtık.

Salgın hastalıklara karşı her konuda örnek bir koruma kalkanı oluşturduk. Gelişmiş ülkelerin müsebbibi olduğu iklim krizi ile mücadelede insanlığa karşı yükümlülüklerimizi üstlenmekten asla çekinmedik, geri durmadık. Savunma sanayinde dünyanın önde gelen teknoloji geliştiricilerinden biri haline geldik. Şimdi yeni sınamalarla karşı karşıyız. Her coğrafyada ve her platformda küresel statüko ile karşı karşıya kalmamız gayet tabii durumdur. Türkiyesiz hiçbir projenin hayata geçirilemeyeceği denense bile başarılı olamacaktır. Sayısız örnek, teşebbüs ve niyetini gördük ve yaşadık.

Bu denemeleri yapanlar hepsi günün sonunda Türkiye'nin ortaklığına talip olmak mecburiyetinde kaldılar. Tüm bu hakikatlere rağmen hala ham hayal peşinde koşanlar elbette var. Olmazların hepsi denendikten sonra onlar da gelip Türkiye'nin kapısını çalacaklardır. Bizimle bizi rakip görenler arasındaki fark; biz gittiğimiz her yerde medeniyetimizin mirası insani değerlerimizle kazanma anlayışımızla masaya oturuyoruz. Bizi rakip görenler, sömürge geçmişlerinin alışkanlığı, tek taraflı dayatmalarla masanın üzerinde tepinmeye çalışıyorlar. 6'lı Masa, 16'lı masada olduğu gibi. Ne oldu, tepindiler, tepindiler hepsi ortadan yok oldu.

Coğrafya kaderdir sözü sadece bizi bağlamıyor. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya bizimle berabeğr tüm bölgenin ve dünyanın kaderidir. Kim hangi oyunu kurarsa kursun, Rabbimizin takdirine boyun eğmiş millet olarak oyunları boza boza yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'ye dost olan kazanır. Husumet besleyen kaybeder. Dostlarımızın sayısını çoğaltmaya bakıyoruz. Tüm dünyada barış, diyalog, birlikte kazanmayı, ahlakı, insanı eser alan siyaset yürütüyoruz.