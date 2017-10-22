Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı toplantısına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı yaklaşık 3 saat 30 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi.
Basına kapalı olarak Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat 30 dakika sürdü.
Toplantıya Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile AK Parti İstanbul milletvekilleri katıldı.
Kaynak: AA