Erdoğan: Almamız gereken dersler var

09 Şubat 2019

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kartal'daki enkaz alanına gelerek incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra yaralıların tedavi gördüğü Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi, tedavi gören vatandaşlarla konuştu.

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Buna artık ben afet demeyeceğim çünkü bu bir afet değil. Bu aslında ne yazık ki yıllardır konuştuğumuz, söylediğimiz özellikle bu bina yapımlarında kullanılması gereken malzemeler konusu, binaların yapıldığı yerle ilgili atılması gereken adımlarda zemin etütleri ve bu etütlere dikkat edilmeden maalesef yapılan inşaatlarda zaman zaman yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var. Ranta yönelik, daha çok para kazanmaya yönelik kaçak yapılan bu işlerle, şu anda tabii bu bölgede çok ciddi bir sıkıntıyı yaşadık."

Kentsel dönüşüme milletçe sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bütün o bölgeyi şu an incelemeye almış durumdayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hepsini, oradaki binaları tek tek incelemiş vaziyette, incelemeye devam ediyor ve hangi binada durum nedir, bunlara bakıyoruz. Açık söylüyorum, net söylüyorum; buralarda oturulması uygun değildir kanaati oluştuğu takdirde, biz burada, 'Acaba müsaade eder misiniz filan' demeyeceğiz, kentsel dönüşüm değişimi kesinlikle uygulayacağız. Mecburuz."

Erdoğan, enkaz alanından ayrılışı sırasında gazetecilerin soruları üzerine, "Çalışmalar devam ediyor, buradan almamız gereken bir çok ders var. Başsavcımız, bilirkişi heyetleri, bakan arkadaşlarım, AFAD çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra gerekli değerlendirmeleri yapıp atılması gereken adımları kararlı bir şekilde atacağız" açıklamasını yapmıştı.

Bu arada Sağlık Bakanı Koca, şimdiye kadar 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Kaynak: AA