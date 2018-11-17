Erdoğan: Atatürk'e hakarete izin vermeyiz

17 Kasım 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de Millet Bahçeleri Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmasında sosyal medyada yaşanan Atatürk tartışmalarına değinen Erdoğan, "Milletimizin de bizim de karnımız bu bayat oyunlara toktur. Türkiye'de ne Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e, ne de inancından, meşrebinden, kılık kıyafetinden dolayı herhangi bir vatandaşımıza hakaret edilmesine izin vermeyiz." dedi.

Hizmete sunulan millet bahçeleri ile 100 günlük icraat programında yer alan taahhütlerden birini yerine getirmiş olduklarını vurgulayan Erdoğan, "18 ilimizdeki 33 Millet Bahçesi ile ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda. Hedefimiz, her şehrimize en az birer Millet Bahçesi kazandırmaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki kapalı alanlarda Türkiye'nin en büyük fuar merkezini yapacaklarını da söyledi.

Bugün gerçekleştirilen törenle Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçeleri açıldı.

Kaynak: AA