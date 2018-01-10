Erdoğan-Bahçeli Beştepe'de görüştü

10 Ocak 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Beştepe'de basına kapalı gerçekleşen görüşme, saat 16.05'te başladı ve 35 dakika sürdü.

Görüşme ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin görüşmek üzere MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi davet ettiğini, kendisinden yanıt beklediğini belirtmişti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli de önceki gün düzenlediği basın toplantısında, MHP olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile seçim ittifakı ve siyasetin geleceğine ilişkin herhangi bir görüşmeleri olmadığını ancak ilerleyen günlerde bir talep olması halinde görüşülebileceğini söylemişti.

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