Erdoğan, Bahçeli'den mazbatasını aldıktan sonra yemin etti
Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, yemin etmek üzere TBMM’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'den mazbatasını aldıktan sonra yemin etti.
Haber Merkezi
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TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için toplandı. Genel Kurul, Geçici TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli başkanlığında açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'den mazbatasını aldıktan sonra yemin etti.