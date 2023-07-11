Erdoğan Biden'la görüştü! Erdoğan: Şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı salonunda şu sözleri sarf etti:

"Seçim sebebiyle ilettiğiniz tebrik mesajı sebebiyle teşekkür ediyorum. Stratejik mekanizma kapsamında sıranın devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi ilk adım olarak görüyorum.

Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi. Ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz.

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etti.