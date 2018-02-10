Erdoğan: Birileri ısrarla bu ülkenin tarihini 1923'ten başlatıyor

10 Şubat 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sultana yönelik (Sultan Abdülhamid) bağnaz bakış açısının marjinal bir kesimde halen hüküm sürdüğünü görüyoruz. Birileri ısrarla bu ülkenin tarihini 1923'ten başlatmaya çalışıyor. Birileri inatla bizi köklerimizden, kadim değerlerimizden koparmaya gayret ediyor." dedi.

Yıldız Sarayı'nda "Vefatının 100. Yılında Sultan Abdülhamid'i Anlamak" programında konuşan Erdoğan, "Bir milleti var kılan, ona hafıza ve karakter kazandıran, olayların bütünüdür. Bizler hiçbir ayrım yapmadan tarihimizle iftihar ediyor, gurur duyuyoruz ve bu tarih, her milletin yazdığı veya yazabileceği bir tarih değildir. Hamdolsun ki böyle bir tarihe sahibiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti, tıpkı daha önceki devletlerimizin birbirlerinin devamı olduğu gibi Osmanlı'nın devamıdır. Elbette sınırlar değişmiştir, yönetim biçimleri değişmiştir, yönetime esas belgeler değişmiştir ama öz aynıdır, ruh aynıdır hatta kurumların pek çoğu aynıdır. Bu bakımdan Sultan Abdülhamid'i de devletimizin son 150 yılına damgasını vuran en önemli, en vizyoner, en stratejik zihne sahip şahsiyetlerden biri olarak görüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA