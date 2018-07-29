Erdoğan: Brunson konusunu pazarlık yapmadık

29 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev hapsine çıkarılan Rahip Brunson hakkında açıklamalarda bulundu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Johannesburg'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'ın Rahip Brunson'un ev hapsine çıkmasının ardından yaptığı 'yaptırım' açıklaması için, "Tavır değişikliği Trump'ın sorunu. Söylenmeyen şeylerin söylenmiş gibi ortaya konulmasını doğru bulmayız. Dışişleri Bakanımız aracılığıyla, Ebru Hanım'ın İsrail'den çıkışına yardımcı olunması iletilmiştir. Ebru serbest bırakılmış ama pasaportuna el konulmuştu. ABD'lilere pasaportunun verilerek Türkiye'ye dönüşüne yardımcı olabileceklerini söyledik. 'Karşılığında Brunson'u vereceğiz' demedik. Bu tür bir pazarlık olmadı. Netenyahu'nun, 'Bana Trump telefon etti, biz de bıraktık' açıklaması oldu. Türkiye'deki yargı, Brunson hakkında, hastalığını göz önüne alarak, iyi niyetle ev hapsi yönünde karar vermiş. Karara saygı duymak yerine, konuyu Türkiye'ye yaptırım meselesi haline getiriyorlar. Yaptırımlarla geri adım attıramazsınız" şeklinde değerlendirmede bulundu.

İran örneği

Erdoğan açıklamalarının devamında İran'a yapılan yaptırımları örnek göstererek, ''Bunlar İran’a da yaptırım uygulamadılar mı? Ne oldu, battı mı İran? Aynı şeyi Obama da o zamanlar bana söylediğinde, ‘Kusura bakma biz İran’dan doğalgaz alıyoruz. Ben alamadığım doğalgazı nereden tedarik edeceğim? Kış mevsiminde benim vatandaşım üşüyecek. Bunu nasıl telafi edeceğim?’ dedim. Aynısını Trump’a da söyledim" dedi.

"Kredi kuruluşlarıyla mı buralara geldik"

"Kredi kuruluşlarının kredi vermesinin önü kapatılacakmış. O kuruluşlarla mı geldik buralara" ifadelerini kullanan Erdoğani "İstiklal ve istikbal mücadelemizi geçmişte nasıl verdiysek, vermeye devam ederiz. Biz göbeğimizden Amerika'ya bağlı değiliz. ABD, bu tavrını değiştirmez ise Türkiye gibi güçlü ve samimi bir ortağı kaybedeceğini de unutmamalı" diye konuştu.