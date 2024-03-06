Erdoğan: Çeşitli imalarla gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Malatya'da düzenlenen mitinge partililere seslendi.

Erdoğan'ın gündeminde bu kez eski AK Partili isimleri aday gösteren partiler vardı. Cumhurbaşkanı, bu partilerin 'kendi gölgelerinde yürümelerine izin vermeyeceğini' dile getirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Bizim bildiğimiz Malatya'nın insanı karakterli olur, mert olur, sözünün eri olur. Pusulasını şaşıranı Kandille DEM'lenmeyi marifet sananı Malatya affeder mi? Eser ve hizmet siyasetiyle şehrini geliştireni Malatya unutur mu?

- Cumhur İttifakı olarak bu seçimde de büyükşehirlerde ve illerimizin bir kısmında işbirliği yapıyoruz. AK Parti’nin belediyeciliği kimse ile tartışmayız. Malatya Büyükşehir’de ve ilçelerimizin bir kısmında böyle bir değişim oldu. Dün şehirlerimize hizmet eden kardeşlerimizi nasıl desteklediysek bugün de vazifeyi devralacak kardeşlerimizin yanında olacağız.

'Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir'

- Ülkemizin pek çok il ve ilçesinde şöyle bir manzara ile karşı karşıya kaldık. Partimizin eski belediye başkanlarını, vekillerini aday göstererek, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Türkiye, özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir, aday olabilir. Biz kendi ittifakımızdan, kendi partimizden mesulüz ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli imalarla gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir.

- Ülkeye hiçbir faydanız dokunmayacak, hiçbir insanın hayatına olumlu yönde yapamayacaksınız. Millete hiçbir katkınız olmayacak sadece yalan yanlış konuşarak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Türkiye bugüne kadar ne çektiyse zübük siyasi tiplerinden çekmiştir. Sadece öteki ne veriyorsa 5 fazlası benden yalanıyla ülkedeki güven istikrarını bozmayla iş yapmaya çalışanlara acıyarak bakıyoruz. Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum. Son dönemde bu habis siyaset tarzı yeniden hortladı.