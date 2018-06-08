Erdoğan: Cumhur İttifakı'na fitne sokmalarına izin vermeyeceğiz

08 Haziran 2018

Erdoğan Nevşehir'de düzenlediği seçim mitinginde, "Bu cumhur ittifakını beraber koruyacağız, bu cumhur ittifakına halel getirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Araya tabanda fitne fesat sokmak isteyenlere aman ha fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın sözlerinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün akşam AK Parti milletvekili adaylarına yaptığı "oyuna gelmeme ve fitneye düşmeme" uyarısından sonra gelmesi dikkat çekti.

Erdoğan, "24 Haziran'da Türkiye'nin huzuru, bölgemizin istikrarı için mührü Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye basmanızı istiyorum." dedi.

"Milli iradenin vesayetin keyfine bırakılmasına artık kimse göz yumamaz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Kapalı kapılar ardında hesap yapıyorlar"

"Buna rağmen muhalefet 24 Haziran sonrası eski sisteme dönmekten söz edebiliyor. 16 Nisan'da milletin ortaya koyduğu güçlü iradeyi yok saymak için, kendilerince tezgah kuruyorlar, tezgah. Milletin elinden cumhurbaşkanını seçme yetkisini almak için kapalı kapılar ardında kirli hesaplar yapıyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sincar, Kandil gerekirse oraya da gireriz. Ülkemizi rahatsız eden kim varsa biz oradayız." dedi.

"Türkiye'yi Pensilvanya'daki şarlatana altın tepside sunma niyetindeler." diyen Erdoğan, "Şarlatan ne diyorsa Kılıçdaroğlu da Muharrem de aynı şeyi söylüyor." ifadesini kullandı.

"Biz onların dediklerini çoktan yaptık"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimse bu ülkeyi eski istikrarsız günlerine döndürülemez. Milli iradenin artık vesayet sistemine bırakılmasına kimse müsaade edemez. Milletin elinden cumhurbaşkanını seçmek yetkisini almak için kapalı kapılar ardında görüşüyorlar. Biz bunlara boşuna milli irade hırsızları demiyoruz. Biz bunlara boşuna yıkım ekibi demiyoruz. Sözde İnce ne diyor, '4'üncü köprüyü de ben yapacağım.' Ya sen neyi yapacaksın, dikili tek bir ağacınız bile yok. Bunlar yıkmanın derdinde. Sizin güzel bir sözünüz var, komşu bağından sepet doldurma. Bunlar komşu bağından sepet dolduruyorlar. Biz onların yapacağım dediklerini zaten çoktan yaptık. 18 yaş altındakileri ücretsiz sağlıktan yararlandıracağız diyorlar. Ya sen uyuyor musun? 16 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini bile bilmiyorlar. Bunlar nasıl vekillik yapmış, hayret. Kifayetsizlikleri her yerde kendisini belli ediyor. Beyannamelerinde terörle ilgili tek bir satır yok. İnce'den terörle ile ilgili tek bir söz duydunuz mu? O 53 Kürt kardeşimin ölümüne sebep olanı ziyaret ederek başka bir şey yapacağını düşünüyor. Bunlarda bol bol yıkım var, şehir hastanelerinin kapılarına kilit vurmanın derdi var. 3 havalimanının 29 Ekim'de açılışı var, biz yıkacağız diyor. Neyi yıkacaksın ya? Dünyanın en büyük havalimanı olacak. Ey İnce ve diğerleri sizin hayatınızda böyle bir şey yok ya."

Kaynak: AA