Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın içinde başka parti yok

08 Şubat 2019

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yerel seçim kampanyası kapsamındaki ilk mitingini Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında, "Şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır, AK Parti ve MHP" dedi ve şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı'nın içinde başka parti yoktur. Bizimle rastgele bir resim çektirip ondan sonra bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın. Böyle bir şey yok."